Sindaci, oggi il gong per le liste: a giugno 36 centri ciociari alle urne. Per la fascia in corsa anche tre consiglieri provinciali

Molte liste sono chiuse, per altre si stanno limando gli ultimi dettagli. Alle 12 di oggi scoccherà il gong per presentare le candidature in occasione delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno (si svolgeranno in concomitanza con le Europee) e da domani partirà la campagna elettorale, che si chiuderà giovedì 6 giugno. In Ciociaria sono trentasei i comuni interessati dalla tornata: molti sono sotto i tremila abitanti, soltanto sei quelli sopra i cinquemila. Tra questi, oltre a Ceprano, Isola del Liri, Paliano e Sant'Elia Fiumerapido, ci sono anche Cassino e Veroli (gli unici con una popolazione oltre i 15mila residenti) dove è previsto l'eventuale ballottaggio per il 23 e 24 giugno nel caso nessuno dei pretendenti alla fascia tricolore dovesse raggiungere il 50 per cento più uno dei consensi al primo turno. Negli altri centri, invece, gioie e delusioni saranno ufficiali il 10 giugno. Sul piano politico i fari sono puntati su Cassino e Veroli, dove gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra avranno un peso sul verdetto.

Nella città martire saranno in cinque a contendersi la guida del Municipio, con l'uscente Salera che insegue la conferma.

In totale sono previste 18 formazioni tra civiche e altre con simbolo di partito con ben 432 aspiranti ai 24 banchi dell'assise. A Veroli, invece, per il dopo Simone Cretaro, che ha amministrato la città negli ultimi dieci anni, sarà una partita a tre, tra due uomini e una donna. In questo caso le liste saranno almeno tredici, tutte indipendenti tranne una: è il caso di Forza Italia, che si schiera ai blocchi di partenza con il segno distintivo degli azzurri. Saranno in oltre duecento, invece, in lizza per i sedici posti in Consiglio. Interessante sarà anche la sfida a tre che animerà Isola del Liri. In qualche centro montano potrebbe concorrere soltanto una squadra e in tal caso entrerebbe in gioco il fattore quorum: alle urne dovrà andare almeno il 40 per cento più uno degli aventi diritto.

Ieri, intanto, sono stati depositati i primi elenchi dei candidati a sindaco e a consigliere: è stato così, ad esempio, a San Donato Val di Comino, Gallinaro e a Posta Fibreno. Tra le tante curiosità che caratterizzano la prossima competizione elettorale c'è anche quella che vede tre consiglieri provinciali in corsa per la fascia: l'uscente Pittiglio a San Donato (punta al tris di mandati), Luigi Vacana e Antonella Di Pucchio che riprovano a salire rispettivamente sullo scranno più alto dei Municipi di Gallinaro e Isola del Liri.

Ecco i comuni in cui, tra meno di un mese, si andrà al voto: Acuto, Arnara, Ausonia, Broccostella, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Pescosolido, Piglio, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea sul Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Strangolagalli, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.