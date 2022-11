Sabato 5 Novembre 2022, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:41



Rally bagnato per la pioggia abbondante di ieri e traffico caos a Cassino da giovedì scorso per alcune strade chiuse compreso il corso della repubblica. E dei vigili urbani, che avrebbero dovuto coordinare il traffico, nemmeno l'ombra. Ed è scattata la polemica all'interno del palazzo comunale per la mancata reperibilità del personale di polizia urbana per un evento sportivo con oltre 150 equipaggi. Solo tre vigili in servizio negli uffici e per strada nessuno. Così hanno segnalato dal Comune.

Ma giovedì scorso una cinquantina di pendolari che avevano lasciato le loro auto parcheggiate in via Verdi e in piazza Miranda e Green, ossia nei pressi della stazione ferroviaria, al ritorno hanno trovato una brutta sorpresa. Le loro vetture erano state portate via dal carro attrezzi e multate dai vigili urbani e dalla polizia. Non si erano accorti dei cartelli affissi dal Comune da una settimana che vietavano il parcheggio in quelle zone. Infatti dal Comune e dal comando della polizia urbana sono arrivate le conferme dell'affissione dei cartelli con divieto di sosta.

Ma rimane il problema, ancora non risolto, della carenza di vigili che si avverte soprattutto il sabato giorno di mercato e quando ci sono grossi eventi come il Rally con una grossa organizzazione. Ieri dalle 14 alle 17 dai parcheggi di piazza Miranda e percorrendo via Di Biasio si sono mossi distanziati gli oltre 150 bolidi per la partenza dal corso della repubblica. Diretti verso i percorsi speciali tra Terelle, Viticuso e Pico. Ed oggi di nuovo il circuito automobilistico per un totale di 470 chilometri. E questa sera dalle 18 alle 21 l'arrivo e la proclamazione del campione di Coppa Italia del Rally del Lazio Cassino-Pico. E soltanto domani, domenica, il traffico tornerà nella normalità.

Comunque il turismo sportivo ha portato a Cassino circa cinquemila persone che hanno occupato alberghi, pensioni e b&b oltre a ristoranti e pizzerie ed altre attività commerciali.

Un beneficio economico non indifferente. Insomma un weekend automobilistico ed una buona affluenza di sportivi, appassionati e familiari al seguito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Giovedì sera il consiglio comunale di Cassino, con voto unanime, ha deliberato l'organizzazione di una manifestazione per la pace con la partecipazione di tutti i comuni del cassinate che nell'ultima guerra subirono lutti e distruzioni. E sono una trentina. La proposta, partita dai consiglieri di minoranza e primo firmatario il consigliere Renato De Sanctis, è stata accolta dalla maggioranza. Ma non sono mancate le frecciate tra i consiglieri Ranaldi, Terranova, Evangelista, Mignanelli, De Sanctis e Petrarcone. Alla fine tutti d'accordo. Però, nessuno ha parlato sulle modalità della manifestazione.