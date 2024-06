Lunedì 3 Giugno 2024, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 18:46

Dalla cordata di imprenditori facenti capo a Maurizio Stirpe alla LMDL Capital, il destino di Fiuggi si lega a quello di Del Vecchio, E' ufficiale: Il fondo di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei più giovani imprenditori italiani e quarto figlio del fondatore di Luxottica, subentra nella società che un anno fa aveva vinto la gara del Comune di Fiuggi per l’imbottigliamento e la commercializzazione dell’acqua, la gestione delle terme, del campo da golf e del centro sportivo di Fiuggi. I rumors delle scorse settimane, che dopo la partenza di Gianfranco Battisti, top manager fiuggino già a capo di Ferrovie dello Stato, vorrebbero pronte le valigie anche di Francesco Borgomeo, fondatore del gruppo Saxa, si sono concretizzati, intanto, con la notizia dell'acquisizione del 71,7% di Acqua e Terme Fiuggi A entrarne in possesso è la LMDV Capital, un family office di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio in piena espansione nel settore food & beverage e hospitality. Tra gli investimenti programmati c'è anche quello su Fiuggi. L'ingresso di Del Vecchio affiancherebbe Stirpe e probabilmente Nicola Benedetto nella prosecuzione della gestione degli asset più importanti. In attesa di conoscere i particolari dell'operazione finanziaria, a Fiuggi la notizia è stata appresa con piacevole stupore e comprensibile ottimismo.