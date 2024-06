Frosinone, rush finale per le Europee: oggi la Schlein nel capoluogo

Inizia oggi la settimana di avvicinamento alla doppia sfida elettorale che terrà banco nel prossimo weekend. Per partiti, coalizioni e movimenti civici è tempo di ultimi appelli con l'obiettivo di conquistare la fiducia dei cittadini, indecisi compresi. Si voterà sabato (dalle 15 alle 23) e domenica (dalle 7 alle 23) per le Europee e per le amministrative. Poi scatterà lo scrutinio che porterà agli attesi verdetti con tanto di vincitori e sconfitti.

Sul piano politico i riflettori sono puntati soprattutto sulla contesa tra centrodestra e centrosinistra per i seggi nell'assemblea di Strasburgo.

Sui 76 previsti per l'Italia, 15 saranno assegnati nella circoscrizione Centro, che comprende Lazio, Toscana, Umbria e Marche. La Ciociaria si presenta ai blocchi di partenza con cinque candidati: Mario Abbruzzese (Lega), Rossella Chiusaroli (Forza Italia), Maria Veronica Rossi (Fratelli d'Italia), Luciano Conte (Alleanza Verdi Sinistra) e Giuseppina Bonaviri (raggruppamento "Stati Uniti d'Europa").

Non figurano esponenti locali, invece, nella lista del Pd, che, secondo le indicazioni della segreteria regionale, cercherà di far confluire le preferenze in particolare sulla segretaria nazionale, Schlein, e sull'ex governatore del Lazio, Zingaretti. In questo rush finale sono scesi in campo i big della politica: se nei giorni scorsi sono arrivati in Ciociaria i leader di Forza Italia e Lega, rispettivamente i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il primo ad Anagni e il secondo a Cassino, oggi toccherà alla numero uno dei dem, Elly Schlein. Interverrà nel capoluogo, alle 17, in piazza Cervini, per una tappa del tour in vista delle Europee. Con lei ci sarà un altro aspirante eurodeputato, Marco Tarquinio.

Saranno gli ultimi giorni di campagna elettorale (si chiuderà giovedì a mezzanotte) anche per le compagini in corsa per le Comunali. In provincia la tornata coinvolgerà trentasei centri, molti sotto i tremila abitanti. Soltanto a Cassino e a Veroli è previsto l'eventuale turno di ballottaggio.