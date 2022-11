Incidente durante le prove di rally a Pico, miracolato un commissario di gara

Venerdì 4 Novembre 2022, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 19:52

Paura nel pomeriggio a Pico durante la prova speciale "Pico Show" durante il rally Cassino-Pico. Uno degli equipaggi arrivato in piazza a Pico (Frosinone) ha perso il controllo dell'auto e si schiantato contro le protezioni di cemento. La prova e stata immediatamente sospesa e sono stati attivati i soccorsi, la gara però proseguirà regolarmente. Ferito un commissario di gara che si trovava dietro le barriere. L'uomo, trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Non si conosce ancora la prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

La nota dell'organizzazione:

"La prova speciale show di Pico è stata interrotta a causa un’uscita di strada che ha visto protagonisti Fabio Pinelli e Francesco Magrini. La Skoda Fabia Rally2 di Pinelli è uscita di strada impattando fortunatamente contro le barriere di contenimento, che hanno retto l’urto. A seguito dell'incidente si è reso necessario l'intervento del personale medico per soccorrere il navigatore Francesco Magrini e un commissario di percorso, coinvolto a sua volta nell'incidente. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, ma non sono stati rilevati infortuni gravi ed entrambi sono rimasti sempre vigili. La prova è stata annullata ed i concorrenti hanno effettuato un percorso alternativo per tornare al Riordino di Pico e, successivamente, al Parco Assistenza di Cassino. La PS3 "Infiniti Terelle/2" partirà come da programma alle 20:25".