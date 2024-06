Lunedì 3 Giugno 2024, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 16:07

Sarà celebrato mercoledì 5 giugno, presso la Villa Comunale di Frosinone, il 210° anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia avrà inizio alle 10, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, con la gradita partecipazione di una rappresentanza di alunni degli Istituti di Istruzione “Amedeo Maiuri” e “Luigi Pietrobono” del capoluogo, e di un gruppo di studenti del conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone che eseguiranno dei brani musicali. La ricorrenza si festeggia il 5 giugno per commemorare la data in cui la bandiera venne insignita della prima medaglia d’oro al Valor Militare concessa per la partecipazione alla prima guerra mondiale, cerimonia che si svolse il 5 giugno 1920.

Uno schieramento, composto da un reparto di formazione rappresentativo di tutte le componenti operanti a livello provinciale, scandirà le fasi salienti dell'evento. Saranno consegnate, inoltre, delle ricompense individuali ai militari che si sono particolarmente distinti per attività di servizio.

Nei locali interni della Villa Comunale, per l’intera giornata, sarà possibile visitare una mostra di opere d’arte dell’artista Daniela Nardelli, dedicate all’Arma. All’esterno saranno esposte uniformi storiche e buffetterie a cura della locale Associazione nazionale carabinieri, ed alcuni veicoli in dotazione ai reparti dell’Arma territoriale ed ai Carabinieri Forestali.