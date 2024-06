Minaccia il suicidio, i familiari chiamano il 112: individuato in autostrada e salvato

Un uomo di 50 anni di origini campane è stato salvato dal suicidio da agenti della Polizia Stradale. A dare l'allarme erano stati alcuni familiari, ai quali il cinquantenne aveva manifestato l'intento di togliersi la vita. Sono stati loro ad allertare il numero unico di emergenza 112 e a segnalare il veicolo sul quale l'uomo si trovava. Gli agenti lo hanno individuato in autostrada, all'altezza di Cassino e lo hanno invitato a fermarsi. Poco dopo, stando a una prima ricostruzione, all'interno del parcheggio di un'area di ristoro il cinquantenne ha estratto la pistola che aveva con sé ma è stato convinto a desistere dal gesto, disarmato e si è evitato il peggio. La scena è avvenuta di fronte a diverse persone impaurite per quanto stava accadendo ma per fortuna non ci sono state conseguenze per alcuno e l'uomo è stato condotto in ospedale per accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA