Lunedì 3 Giugno 2024, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:48

Celebrare la Festa della Repubblica in un contesto di respiro europeo e dove Frosinone ricorda i propri martiri del Risorgimento: piazza della Libertà. La tradizionale ricorrenza del 2 Giugno nel capoluogo si è svolta come di consueto davanti al Palazzo della Prefettura. Lo schieramento delle forze armate, delle forze impegnate nella sicurezza e nell’ordine pubblico, negli interventi di emergenza e soccorso, i gonfaloni dei Comuni per una parata in veste ufficiale. Con una particolare accoglienza per il Gonfalone della Città di Cassino che è Medaglia d’Oro al Valor Militare. Erano rappresentati l’Esercito italiano, l’Aeronautica militare, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia locale, la Protezione civile e la Croce Rossa. Presenti e partecipi le autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti istituzionali e politici per ricordare i valori legati alla Repubblica italiana che quest’anno compie 78 anni. Il Prefetto Ernesto Liguori, accolto con gli onori di rito, ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Prefetti facendo riferimento all’80esimo anniversario della Liberazione di Frosinone celebrato sabato. È stata deposta una corona al monumento dedicato a Nicola Ricciotti patriota frusinate che immolò la sua vita per la grande impresa di trasformare l’Italia in una repubblica democratica unitaria. Nacque a Frosinone nel 1797 e morì fucilato nel 1844, dopo aver lottato nei moti rivoluzionari a fianco di Garibaldi e Mazzini.

I RICONOSCIMENTI

Sono state consegnate quindi le onorificenze al Merito della Repubblica italiana che vengono assegnate ai cittadini che hanno acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Il titolo di Ufficiale è stato assegnato all’ispettore della Polizia di Stato Massimiliano De Santis che ha ritirato l’attestato accompagnato dal vice sindaco di Morolo Claudia Deodati e dal Questore Domenico Condello. Il maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri Gilbert Di Muccio, accompagnato dal sindaco di Cervaro Ennio Marrocco e dal comandante provinciale dei Carabinieri Gabriele Mattioli, è ora Cavaliere. Insignito di onorificenza con il titolo di Cavaliere anche il luogotenente della Guardia di Finanza Piermarco Reali Abbiamo chiesto al Prefetto Liguori che valore assume questa ricorrenza nel contesto attuale? «Di primo rilievo, la Festa della Repubblica ci consente di ricordare il percorso storico che ha portato all’edificazione della nostra Repubblica e della nostra democrazia e di ricordare i principi che sono alla base della Costituzione. E’ importante condividere tutto questo insieme a tutte le altre istituzioni e a tutti i cittadini». Questi valori vanno calati in un’ottica europea? «Certamente sì, il percorso della nostra democrazia ebbe uno dei momenti fondamentali nell’Unione europea, di cui facciamo parte e di cui condividiamo gli elementi costitutivi».

