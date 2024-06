Lunedì 3 Giugno 2024, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Minaccia di togliersi la vita con una pistola, campano di 50 anni salvato dagli agenti della sottosezione della polizia stradale di Cassino. Un fatto avvenuto nella giornata di ieri che poteva consumarsi in tragedia e che e fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi. Gli agenti, appena hanno ricevuto la segnalazione da parte dei familiari allarmati dai propositi suicidi dell'uomo, hanno fatto immediatamente diramare le ricerche. La famiglia - che risiede a Pignataro Interamna - sapeva che il loro congiunto si era messo alla guida della sua auto con una pistola che sembra avesse acquistato proprio con l'intenzione di mettere fine ai suoi giorni.

L’ALLARME

Temendo l'irreparabile hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine, chiamando il numero unico di emergenza 112. Purtroppo l'uomo si era allontanato dall'abitazione come una furia scatenata e con la pistola sul sedile . Da Pignataro , piccola cittadina del cassinate, l'uomo ha imboccato l'autostrada alla ricerca di un posto isolato dove poter mettere fine ai suoi giorni. Da tempo , a detta dei familiari, il parente era caduto a causa di problemi economici e familiari in una profonda depressione. Quel "male oscuro" così come chiamano la depressione gli psicologi si era impadronito di lui. Ma mai e poi mai avevano pensato che potesse arrivare a questi propositi suicidari. Ieri mattina però quando a seguito di una animata discussione in famiglia l'uomo ha preso la pistola dicendo che si sarebbe tolto la vita hanno capito che non c'era proprio tempo da perdere. Non appena il 50enne si è allontanato a bordo della sua vettura hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine.I poliziotti agli ordini del dirigente Stefano Macarra lo hanno individuato in autostrada e precisamente nel territorio di Cassino. A quel punto è stato fatto fermare nel parcheggio di un’area di ristoro e lì gli agenti sono riusciti a convincerlo a non dare corso alle sue intenzioni. Momenti di tensione per la presenza di altre persone, impaurite da quello che stava accadendo, ma per fortuna alla fine è andato tutto bene. Nel corso della perquisizione veicolare è stata ritrovata l'arma che è stata sottoposta a sequestro . L'uomo che sembra fosse molto agitato ed in stato confusionale, avrebbe ammesso davanti agli agenti il proposito di mettere fine ai suoi giorni. Lacrime di gioia per lo scampato pericolo da parte dei parenti i quali non appena sono riusciti a vedere il loro caro si sarebbero stretti in un forte abbraccio.