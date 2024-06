Lunedì 3 Giugno 2024, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 09:51

«Io non credo più a nessuno». È disperata Assunta Giorgili, moglie di Maurizio Cocco, l’ingegnere di Fiuggi detenuto in Costa d’Avorio da due anni e del quale è inspiegabilmente saltata la scarcerazione prevista per sabato.

Oggi, probabilmente, si dovrebbe sapere di più anche se pare che dietro alla mancata remissione in libertà ci sia un “equivoco” informatico, un difetto di comunicazione. «L’avvocatò che abbiamo lì andrà a verificare in Tribunale - ha aggiunto la Giorgilli - ho sentito anche il vice console che mi ha assicurato sul costante rapporto con le autorità locali, spero davvero che si sia trattato di un disguido mentre ho una sola certezza e riguarda le condizioni disperate di mio marito». Dalla Farnesina confermano che l’ambasciata si è attivata per verificare le ragioni del rinvio della scarcerazione, mantenendosi in contatto con i familiari del connazionale.

«È stato malissimo, un giorno lì dentro è come se fosse un mese - ha aggiunto la moglie - e ricordo che è stato detenuto senza commettere alcun reato».

L’auspicio è che oggi si possa, finalmente, capire quanto è accaduto e trovare una soluzione ovvero restituire all’ingegnere di Fiuggi la libertà negata da due anni.

A preoccupare maggiormente è proprio lo stato di salute del 62enne, detenuto nel carceredi Abidjan, inserito nella lista nera dalle organizzazioni umanitarie per il trattamento riservato ai detenuti.

A più riprese i familiari di Cocco hanno denunciato anche questo, riuscendo almeno a far avere i farmaci necessari - sia pure tra mille difficoltà - al detenuto.

LA RICOSTRUZIONE

Era il 2 giugno del 2022 quando Cocco venne prelevato dalla propria abitazione e portato in carcere con l’accusa di far parte di un cartello del narcotraffico operante tra il Sud America, l’Italia e la Costa d’Avorio e di aver sfruttato il suo lavoro nel settore delle costruzioni per riciclare denaro di provenienza illecita. Da subito il ciociaro si è professato innocente, ma nessuno gli ha creduto. A nulla sono valse anche le richieste per ottenere almeno gli arresti domiciliari. Pure quando, già nella fase preliminare, le accuse si erano rivelate infondate come poi stabilito nel corso del processo conclusosi lo scorso 7 maggio.

Alla fine Cocco è stato assolto per i reati più gravi e condannato a due anni di carcere (pena che nel frattempo ha già scontato) per una presunta frode fiscale: la mancata presentazione del bilancio della società con cui da anni opera in Costa d’Avorio nel settore edile. Bilancio che non poteva presentare, perché si trovava in carcere. Restano tanti dubbi, dunque, su quanto accaduto ai danni dell’ingegnere ma oggi la cosa più importante è il suo ritorno in libertà.