Lunedì 27 Novembre 2023, 09:33

I nuovi otto vigili urbani che il Comune di Cassino assumerà entro il prossimo mese di dicembre saranno individuati fra gli idonei del concorso pubblico indetto qualche anno fa dal Comune di SS. Cosma e Damiano, in provincia di Latina. I due enti hanno già sottoscritto l'intesa ed ora il Comune cassinate avvierà il reclutamento seguendo lo scorrimento della graduatoria del Comune pontino. Questa scelta da parte di Cassino si è resa necessaria per rientrare nei tempi previsti dalle disposizioni ministeriali.

L'autorizzazione è arrivata solo qualche mese fa e quindi non c'erano i tempi per bandire il concorso e per lo svolgimento. Il Comune è soggetto al controllo della Commissione di Stabilità Finanziaria Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno, cui è demandata l'approvazione della dotazione organica e del programma delle assunzioni di personale degli enti in dissesto. Si spiega anche nella delibera che l'indizione dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale a tempo indeterminato è subordinata al previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria. L'ente ha anche comunicato l'accertamento dell'assenza, negli appositi elenchi, di unità di personale in disponibilità in possesso dei profili richiesti, da assegnare al Comune.

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dall'attuale regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Il Comune di Cassino non ha la disponibilità di graduatorie vigenti per la stessa qualifica, di categoria di destinazione e stesso regime giuridico e che, al fine di dare urgente esecuzione al reclutamento delle unità previste nel piano occupazionale dell'anno in corso entro il 31.12.2023, si può ricorrere all'utilizzo di graduatorie di altri Enti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di personale. Infatti la procedura consente di garantire economicità dell'azione amministrativa; riduzione dei tempi rispetto all'indizione di una nuova procedura; risparmio dei costi per l'espletamento delle procedure concorsuali.