Vincenzo Ciotoli, militare 42enne di Ceccano, è stato ritrovato in vita a Colleferro dopo oltre 48 ore. Il destino ha voluto che entrasse in un bar in cui lavora una ragazza ceccanese, che lo ha riconosciuto e ha segnalato l'avvistamento. Sono stati poi i suoi amici più cari, che lo stavano cercando dappertutto, a recuperarlo vicino alla stazione colleferrina e riportarlo a casa. La fatidica chiamata è arrivata ieri, intorno alle ore 9, e hanno potuto tirare tutti un sospiro di sollievo. Era scomparso nel nulla venerdì alle ore 8.35 dalla zona del cimitero, a bordo di una Fiat Punto grigia. Aveva accompagnato sua madre a lavorare come assistente geriatrica a domicilio. Prima di sparire, non lasciando trasparire chissà quale intento, le ha detto che sarebbe andato a comprare le sigarette. Da lì in poi, il suo telefono è risultato spento e non localizzabile con il Gps.La questura di Frosinone ha attivato il servizio perlustrativo della polizia, assistita dai carabinieri per un controllo più capillare tanto a Ceccano quanto nei comuni circostanti. Alla fine è stato fortunatamente ritrovato a meno di cinquanta chilometri dalla cittadina ciociara. È sparito il timore generalizzato che gli fosse capitato qualcosa di brutto. La cassa di risonanza mediatica ha fatto sì che si attivasse una macchina delle ricerche a supporto delle forze dell'ordine.La buona sorte ha voluto che lo incontrasse una concittadina che lo conosceva. La forza dell'amicizia lo ha fatto desistere da una fuga dovuta a un periodo di forte disperazione. C'era già qualcosa che turbava il 42enne all'uscita da casa, sita in contrada Colle Leo basso. Un conoscente ha raccontato di averlo salutato e non essere stato degnato minimamente di uno sguardo. Una scena inusuale visto che si parla di una persona molto estroversa, conosciuta e amante della movida. "Paperino", com'è soprannominato, aveva anche partecipato tre anni fa al programma tv "Uomini e donne", alla ricerca di anima gemella e fama televisiva. Sono stati gli stessi familiari, andati a denunciare la scomparsa con estrema preoccupazione, ad avvisare tutti che «sta attraversando un momento di difficoltà». Hanno lanciato un disperato appello condiviso dalla comunità social nonché da "Penelope", associazione ventennale di famiglie e amici delle persone scomparse.La casa di Vincenzo Ciotoli è stata subito riempita dall'amore di familiari e amici, ritrovatisi e attivatisi giorno e notte per dare una mano. Separato da tempo dalla moglie, padre amorevole di due figlie, il militare aveva deciso nei mesi scorsi di andare in missione nel nord Italia. Si era poi riavvicinato a Ceccano, andando a prestare servizio nel comando artiglieria contraerei di Sabaudia. Era previsto proprio per oggi il suo ritorno al presidio delle strade di Roma, dov'era ultimamente impiegato. È, invece, un altro giorno di lacrime, abbracci ed emozioni per il suo ritrovamento entro le prime e fondamentali 48 ore.