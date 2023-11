Soulé show, il Frosinone stende il Genoa 2-1 e vola: superata la Lazio

Un gol di Monterisi all'ultimo assalto regala una preziosa vittoria al Frosinone, che torna a far festa dopo la sconfitta del Meazza con l'Inter. Contro il Genoa finisce 2-1 e ancora una volta a imprimere il marchio sul match è l'argentino Soulé, con un gol nel primo tempo e una giocata che allo scadere propizia l'azione della rete decisiva, poi confezionata sull'asse Brescianini-Monterisi.

Il valore dei tre punti conquistati contro una diretta rivale per la salvezza sta tutto nella corsa liberatoria di mister Di Francesco sotto la curva nord. Alla fine, al triplice fischio, allo “Stirpe” esplode la gioia dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti.

Per i giallazzurri si tratta di un altro successo fondamentale, il secondo consecutivo tra le mura amiche dopo quello sull'Empoli, che consente di compiere un grande balzo in classifica, sopravanzando addirittura la Lazio, indietro di una lunghezza. Gli uomini di Di Francesco, infatti, salgono al decimo posto a quota 18 punti, in condominio con Monza, Bologna e Roma (le ultime due hanno una partita in meno).

Contro il Grifone si preannunciava una battaglia è così è stato. Le squadre lottano, ringhiano, non si risparmiano, dando vita a una gara non brillante sul piano del gioco, ma carica d'intensità e agonismo.

Partenza più convincente degli ospiti, che fanno correre qualche brivido alla difesa canarina. Poi, dopo una fase di studio e di maggiore equilibrio animata da qualche fiammata su entrambi i fronti, è l'argentino Soulé a sbloccare la contesa: al 34' lascia partire un tiro dalla distanza che sorprende Martinez, il quale non riesce a respingere. E' 1-0. La gioia, però, dura appena 4' minuti perché Malinovskyi inventa una parabola da fuori area che diventa letale per Turati. Un gol nato su palla persa dal Frosinone sulla propria trequarti.

Nella ripresa il copione è lo stesso: squadre determinate a vincerla, ma senza sbilanciarsi e attente a non concedere spazi ai rispettivi attaccanti avversari. Ne viene fuori una sfida vivace, fatta anche di occasioni sciupate e di una traversa centrata sempre da Malinovskyi. Quando ormai il risultato sembrava inchiodato sull'1-1, al 94' un altro lampo di Soulé apre la strada alla vittoria: l'argentino, con una giocata d'istinto sulla sinistra, serve un pallone d'oro a Brescianini, che entra in area e fornisce l'assist a Monterisi, che da pochi metri non sbaglia e manda in delirio lo “Stirpe”.

Unica nota stonata l'infortunio di Marchizza, uscito dal campo sofferente. Nel frattempo i canarini si godono il quinto trionfo stagionale e l'onore di trovarsi, dopo tredici turni, nella parte sinistra della classifica, a distanza di sicurezza dalla zona rossa.