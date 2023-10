Frosinone, furti in Val di Comino: incontro in Prefettura. Il coordinatore di Fratelli d'Italia: «Assicurati più controlli»

La questione sicurezza nel territorio della Val di Comino è stata al centro di un incontro che si è tenuto stamane in Prefettura, a Frosinone. A chiederlo è stato il consigliere comunale di Casalvieri e coordinatore di zona del partito di Fratelli d'Italia, Mario Borza, dopo le recenti incursioni nelle abitazioni, alcune riuscite e altre fallite, che hanno generato apprensione tra i cittadini. Non solo Casalvieri, però, negli ultimi giorni è finita nel mirino dei ladri. Colpi andati a segno e altri tentati, infatti, sono stati registrati anche a San Donato e ad Atina. Una situazione che in Valle ha fatto salire l'allerta. Così il consigliere Borza ha chiesto di essere ricevuto in Prefettura per fare il punto della situazione, per “illustrare le dimensioni del fenomeno che sta creando allarme fra i cittadini e per chiedere immediate e adeguate misure di sicurezza” ha affermato.

Al termine del colloquio ha spiegato di aver ottenuto rassicurazioni in relazione al rafforzamento dei controlli. “La Val di Comino e Casalvieri saranno al centro di un’attenta opera di prevenzione e repressione della microcriminalità, con particolare riguardo al problema dei furti, che, nell’ultimo mese, nei nostri centri hanno fatto registrare una vera impennata (non meno di 20 tra compiuti e tentati).

E' questa la garanzia ricevuta stamattina, martedì 17 ottobre, in Prefettura” ha dichiarato Borza.

Il consigliere ha poi aggiunto che gli è stato assicurato “che la presenza delle forze dell’ordine sul territorio sarà adeguatamente potenziata, soprattutto negli orari in cui sono più frequenti i furti, con un numero maggiore di pattuglie e con servizi mirati. Nello stesso tempo - ha proseguito - verrà svolta una capillare opera di sensibilizzazione della cittadinanza affinché ci sia maggiore attenzione e vengano subito denunciati alle forze dell’ordine i casi di colpi messi a segno o anche solo tentati”.

L'esponente di FdI ha anche illustrato gli inviti rivolti dalla Prefettura ai cittadini: evitare qualsiasi forma di pericolosa autodifesa e segnalare tempestivamente a carabinieri e polizia eventuali situazioni sospette.

“Le forze dell’ordine - ha concluso - stanno già svolgendo un grande lavoro, in proporzione al personale a disposizione, e con la collaborazione di tutti sarà possibile arginare la piaga dei furti”.