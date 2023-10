Frosinone, più occupati ma cresce anche il precariato: i numeri della Ciociaria, l'allarme della Uil

In Ciociaria cresce l'occupazione, ma aumenta anche il precariato: il 51 per cento dei nuovi rapporti di lavoro è a termine, il 18 è in regime di somministrazione. Numeri che collocano la provincia di Frosinone rispettivamente al secondo e terzo posto tra quelle del Lazio. A lanciare l'allarme è stata la Uil dopo quanto emerso dal dossier “Occupazione e qualità del lavoro nella regione” relativo al primo semestre 2023 elaborato dallo stesso sindacato e dall’Istituto di ricerca Eures.

Stando ai dati diffusi dalla Uil, in Ciociaria sono stati 22.136 i contratti attivati, il 2,3 per cento in meno (-511 unità) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in controtendenza rispetto alla dinamica regionale, che ha fatto segnare un +1,2%.

Quelli cessati, invece, sono stati 18.793 (-3,6% sul semestre 2022). Ne consegue che il bilancio in termini di valori assoluti è positivo, attestandosi a +3.343.

La Uil, però, analizzando nel dettaglio lo scenario venuto fuori, si mostra fortemente preoccupata e focalizza la propria attenzione su un aspetto: “L'incremento è dovuto essenzialmente a lavori precari”. Per il sindacato, dunque, si tratta soprattutto di forme contrattuali che non assicurano stabilità.

“Dalla disaggregazione dei dati - spiega Anita Tarquini, segretaria generale della Uil di Frosinone - scopriamo come questa performance è determinata da una progressiva erosione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, cui si contrappone una crescita di quelli atipici. Non a caso - aggiunge - il saldo relativo ai contratti indeterminati si attesta a -1.321 unità nella nostra provincia e a -8.321 nel Lazio. Di contro osserviamo risultati di segno opposto per i contratti atipici, con il saldo di quelli a termine di +3.129 in Ciociaria e di +58.679 su scala regionale”. Segno più - evidenzia il sindacato - anche per i contratti di apprendistato (638), stagionali (261), in somministrazione (477) e per gli intermittenti (159). Tutto questo questo, per il sindacato, rappresenta il termometro che misura la precarizzazione.

Per la Uil “tale scenario si traduce in una composizione percentuale delle attivazioni contrattuali decisamente inquietante. La quota largamente maggioritaria dei nuovi contratti stipulati nel primo semestre del 2023 ha riguardato i rapporti di lavoro precari, che hanno rappresentato il 74,8% del totale, mentre soltanto il 25,2% sono stati quelli stabili. Sebbene il dato sia poco incoraggiante, la situazione della Ciociaria appare meno allarmante rispetto a quella regionale, dove 8 attivazioni su 10 hanno avuto carattere precario”.

“Ma la tendenza alla precarizzazione del mondo del lavoro è comunque inarrestabile in ogni territorio - sottolinea Tarquini -. Restando nei nostri confini il confronto con il primo semestre del 2022 evidenzia come nella nostra provincia si sia registrata una flessione dell’incidenza dei contratti stabili sul totale di quelli attivati pari all'1,8 per cento”.

Per la segretaria generale della Uil per ridare certezze e possibilità di programmare il futuro “bisogna puntare sul lavoro stabile e di qualità”.