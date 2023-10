A Frosinone attività sportive, corsi e doposcuola gratuiti: progetto e bando per l'inclusione e la coesione sociale

Coesione sociale, inclusione e partecipazione all'insegna del benessere psicofisico. Sono queste le direttrici su cui si fonda il progetto "Sport di tutti - Quartieri", che partirà nel capoluogo nelle prossime settimane. Si tratta di una serie di attività gratuite, anche formative e di doposcuola, che coinvolgeranno bambini, giovani e anziani. Tra le finalità anche quella di contribuire alla riqualificazione dei territori. Un appuntamento che giunge all'indomani della modifica legislativa che inserisce lo sport nella Costituzione riconoscendone, tra l'altro, il "valore educativo". Ed ecco che Frosinone si appresta a dare vita a questa nuova concezione dello sport, tesa anche a migliorare la qualità della vita delle persone.

L'iniziativa, promossa dal ministero per lo Sport e i Giovani in collaborazione con "Sport e Salute", è stata presentata ieri.

Per l'occasione erano presenti il sindaco Riccardo Mastrangeli, il vice Antonio Scaccia, l'assessore Fabio Tagliaferri, i consiglieri Francesco Pallone e Franco Carfagna, il professor Simone Digennaro dell'Università di Cassino, il presidente provinciale dell'UsAcli, Dino Pagano, Lucia Serino delle Acli Frosinone, la coordinatrice del progetto, Valeria Grandi, e Mauro Magliocchetti, presidente dell'associazione "Maluma". Proprio quest'ultima è ente capofila del progetto, che annovera una serie di partner, tra cui il Comune, l'ateneo di Cassino e la parrocchia Santa Maria Goretti.

LE ATTIVITÀ

Oltre alle diverse discipline praticabili (muay thai, pugilato, karate, kung fu, taekwondo), sono previsti corsi di difesa personale per donne, di ginnastica dolce e fitness, anche per over 65. Non solo: saranno organizzati centri estivi nel periodo di chiusura delle scuole, doposcuola pomeridiani per i bambini, incontri con nutrizionisti e psicologi sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport nonché attività per favorire l'inclusione di ragazzi con disabilità. Due le location principali: la palestra "Maluma" e il complesso situato in piazzale Europa, a Selva Piana.

Ora il Comune emanerà un bando pubblico per raccogliere le adesioni dei partecipanti (si punta ad arrivare almeno a circa 150) e tra i parametri di riferimento sarà introdotto anche quello dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente). Una volta completato l'iter, tra fine anno e inizio 2024 prenderà il via il programma.

«È compito anche dell'amministrazione - ha dichiarato il sindaco - promuovere ogni iniziativa che metta al centro lo sport quale motore di coesione e inclusione, di sana competizione e benessere. Questo evento si inserisce nel percorso tracciato dall'amministrazione, in modo particolare avvicinando allo sport i più piccoli e coloro che risiedono in aree a maggiore fragilità sociale». «Lo sport è uno strumento insostituibile di salute e socializzazione, specie tra coloro che, per una serie di motivi, rischiano di essere esclusi dai benefici della pratica sportiva» ha spiegato l'assessore Tagliaferri. «Il progetto - ha aggiunto il consigliere Pallone - vuole garantire il diritto allo sport, favorendo collaborazioni tra sistema sportivo, enti locali e terzo settore». Mastrangeli ha poi ringraziato la famiglia De Bernardis per aver concesso un'area di piazzale Europa per lo svolgimento delle attività.