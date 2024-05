Serena Mollicone, processo d'appello alle battute finali. Oggi in aula l’amico di Santino Tuzi

Ultima udienza dibattimentale oggi per il processo d’appello per l’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce assassinata nel 2001. Quattro i testimoni che verranno ascoltati dalla prima sezione della Corte d’assise d’appello di Roma, dove si sta celebrando il processo a carico di Franco Mottola (ex comandante dei carabinieri di Arce), suo figlio Marco e sua moglie Anna Maria, ma anche due carabinieri, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano.

In aula compariranno gli ultimi testi indicati dall’accusa, si tratta di: Giuseppe D’Ammassa, il quale verrà ascoltato sul presunto litigio tra Marco Mottola e Serena Mollicone alla festa di Sant’Eleuterio che la corte d’assise di Cassino ha ritenuto inattendibile; Luigi Germani sulle dichiarazioni sul presunto giro di spaccio ai giardinetti di Arce che la corte d’assise di Cassino ha ritenuto di sminuire; stessa circostanza per la quale è stato citato Danilo Tomaselli.

Ma c’è soprattutto Malnati Marco che l’accusa ha chiamato per far riferire le confidenze del brigadiere Santino Tuzi (il militare morto suicida nel 2008, dopo aver riferito l’ingresso della 18enne nella caserma di Arce il primo giugno 2001).

Tutti i testimoni citati oggi sono già stati ascoltati in primo grado, dalla corte d’assise di Cassino che il 15 luglio ha assolto gli imputati. Alla scorsa udienza erano stati ascoltati due testimoni sull’ultimo avvistamento della studentessa prima della scomparsa e della morte: Carmine Belli (arrestato e assolto per il delitto) e l’ex collega Pier Paolo Tomaselli. I due hanno riportato in aula due versione opposte, il primo colloca l’ultimo avvistamento il 1° giugno 2001 davanti al bar Chioppetelle, dove, appunto, transitò con il collega. Quest’ultimo, invece, dice che passarono lì il 31 maggio. Ascoltato anche l’ex barbiere di Marco Mottola, sul taglio di capelli avvenuto prima del funerale.

Sono già state calendarizzate le discussioni: il 30 maggio ci sarà la requisitoria della procura generale e le parti civili. Il 4 giugno inizieranno a parlare i difensori dei cinque imputati. Terminata le discussioni la camera di consiglio e la sentenza.