Stellantis Cassino, troppi carichi carichi di lavoro: gli operai fermano le linee di produzione per un'ora

Dopo lo sciopero di martedì per gli eccessivi carichi di lavoro, ieri è ripresa la protesta nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Le istanze rappresentate martedì durante lo sciopero messo in atto dalla Uilm insieme con la Fiom-Cgil e il sindacato di base FlmU-Cub sembravano essere state recepite. Fino alle 11 di ieri mattina, infatti, le linee procedevano nella norma senza nessun carico di lavoro ulteriore. Ecco però che a metà mattinata d’improvviso viene alzata la salita produttiva sulla catena di montaggio senza dare alcuna comunicazione.

Gli operai incrociano nuovamente le braccia: secondo i sindacati si toccano punte di adesione del 90% mentre il martedì ad astenersi sarebbero stati 8 lavoratori su 10.

Numeri del tutto diversi sono invece quelli forniti da fonti aziendali, secondo cui la percentuale di sciopero nello stabilimento di Cassino si è attestata ieri sul 4% rispetto all’11% registrato nella giornata di martedì. Ad ogni modo, al netto della guerra dei numeri, lo sciopero è riuscito: dopo un’ora gli operai sono tornati sulle linee ed è stata revocata la salita produttiva: il braccio di ferro è stato vinto dalle sigle sindacali.

LA REVOCA

Dopo un’ora si torna in fabbrica: la salita produttiva viene revocata. «Ancora oggi, dopo lo sciopero di martedì - spiega con orgoglio la Uilm - è bastata un’ora soltanto di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori e Stellantis Cassino, a causa dei continui ed estenuanti carichi di lavoro e salite produttive non comunicate. Impostato a ben 200 vetture giornaliere, insostenibile. Scelte scellerate e unilaterali di Stellantis Cassino. Oggi l'azienda ha finalmente impostato la produzione a 140. Le Rsa Uilm esprimono la massima soddisfazione e gratitudine ai lavoratori».

Spiegano ancora i rappresentanti sindacali della Uilm: «Nel momento in cui dovessero esserci nuove salite produttive non comunicate, che mettano in discussione le condizioni lavorative psicofisiche dei lavoratori, i lavoratori stessi sono pronti a mobilitarsi. Pertanto chiediamo all'Azienda che in caso di bisogno di volumi produttivi superiori alle 175 vetture, di richiamare al lavoro un numero congruo di personale collocato in contratto di solidarietà, o in alternativa di riattivare il secondo turno lavorativo».

Per tutto il 2024, infatti, nello stabilimento Stellantis di Cassino si lavorerà su un turno unico: il doppio turno dovrebbe essere riattivato solo l’anno prossimo quando sulle linee arriveranno i modelli elettrici di Stelvio e Giulia sulla piattaforma Stla-Large. Con un turno unico aumentano però quelli che sono i carichi di lavoro: una situazione che in fabbrica viene lamentata da tempo e che adesso è esplosa. La Fiom-Cgil interessa della vertenza di Cassino anche i vertici nazionali.

Samuele Lodi, segretario nazionale e responsabile settore mobilità, argomenta: «Nello stabilimento di Piedimonte San Germano le condizioni di lavoro sono ormai insopportabili. In un contesto di pesante utilizzo della cassa integrazione, nelle giornate di lavoro le modalità e i tempi risultano essere eccessivi a discapito delle lavoratrici e dei lavoratori. E tutto questo in un quadro di prospettiva che non dà nessuna certezza per il futuro, considerati anche gli esuberi recentemente dichiarati. La situazione insostenibile degli stabilimenti di Stellantis in Italia sembra confermare il disimpegno dell'azienda dal nostro Paese».

Infine, Rita Di Fazio del sindacato di base FlmU-Cub chiosa: «Ci prefiggiamo anche l'obiettivo di rilanciare la questione occupazionale di Stellantis e del suo indotto sul nostro territorio. La gravità della situazione dello stabilimento è una questione che riguarda tutti e nessuno può tirarsi indietro».