Frosinone, Turati salta la Dea: Cerofolini al debutto. Mercato, nuovo giovane talento e pista francese per la difesa

Determinante è stata la prova tv. Una parola di troppo, forse scappata per la tensione, nella sfida con il Napoli è costata cara a Stefano Turati. Il portiere del Frosinone, infatti, salterà la seconda giornata contro l'Atalanta, in programma sabato allo "Stirpe" alle 18.30. È quanto ha deciso il giudice sportivo. Ma cosa ha detto Turati? Nelle motivazioni della squalifica, per una giornata, si legge che "il calciatore è stato inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, udibile e individuabile senza margine di ragionevole dubbio". In sostanza, si è trattato di una bestemmia. È accaduto al 15' del primo tempo e il momento non è sfuggito alle telecamere, con le immagini che sono state acquisite ed esaminate dopo una segnalazione dalla Procura federale.

Da qui il provvedimento che ha fermato per un turno l'estremo difensore, tornato al Frosinone, in prestito, dopo la straordinaria cavalcata della scorsa stagione.

Ma non è stata l'unica nota dolente per il Frosinone: al club, infatti, è stata inflitta una multa di 4mila euro per il lancio di un accendino, da parte di "suoi sostenitori", "in direzione di un calciatore" del Napoli. Episodio avvenuto, stando al dispositivo del giudice sportivo, al 34' della ripresa.

Assente Turati, dunque, contro la Dea a difendere i pali della porta sarà il neo canarino Michele Cerofolini, 24 anni, prelevato a titolo definitivo dalla Fiorentina e legato alla società di viale Olimpia fino al 30 giugno 2026. È stato un investimento in chiave futura: ingaggiato per il ruolo di vice Turati, sabato sarà chiamato al debutto con il Frosinone dal primo minuto in un'altra sfida che si preannuncia complicata e in cui gli uomini di Di Francesco cercheranno di strappare i primi punti della stagione.

E proprio ieri, ironia della sorte, Cerofolini si è presentato ai tifosi. Con lui, a parlare della nuova avventura, c'era il gigante della difesa Simone Romagnoli, 33 anni: cartellino di proprietà del Frosinone (contratto fino a giugno 2025), è arrivato dal Lecce.

Il portiere in vista del match contro la formazione di mister Gasperini si è mostrato pronto: «Lo preparerò come tutte le gare, studiando gli avversari, entrando in campo senza paura. Il nostro obiettivo è portare a casa il risultato». Poi sul suo approdo in Ciociaria ha affermato: «Lo scorso anno a fine stagione ho avuto tanto spazio e la mia intenzione era quella di proseguire in questa crescita professionale. A Frosinone, grazie al direttore e al presidente, ho trovato l'ambiente ideale. Era giusto ripartire con un progetto, in una società che mi desse l'opportunità di migliorare». Sul campionato ha osservato: «Bisogna affrontare ogni avversario con la determinazione e la voglia che ho trovato nel gruppo di compagni e nella società. Affrontando la stagione per step sono sicuro che possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Sono pronto sia fisicamente sia mentalmente».



Determinato anche Romagnoli. «Contro l'Atalanta sarà una gara molto impegnativa. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi per cercare di riuscire a portare a casa qualcosa di importante». Sull'annata appena scattata ha spiegato: «Noi pensiamo solo a fare il nostro meglio. Da quando sono arrivato c'è grande predisposizione al lavoro, un aspetto molto importante. Ci stiamo impegnando al massimo anche per trovare una grande intesa, questo rappresenta la base per una stagione importante. Al Frosinone - conclude il difensore - vorrei dare il meglio per costruire qualcosa di storico per questa città e per questa società». Romagnoli poi, definendo buona la propria condizione fisica, dall'alto della sua esperienza ha messo in risalto un altro fattore, fondamentale nello sport per raggiungere traguardi: «Conta anche il cuore».

MERCATO

Dalle trattative arriva un altro rinforzo in prospettiva futura. Al momento si aggregherà alla Primavera, poi chissà. Si tratta del centrocampista irlandese Justin Ferizaj, classe 2005, preso dallo Shamrock Rovers. Si è trasferito al Frosinone a titolo definitivo. Sul fronte entrate, sembra calda la pista Pol Lirola, difensore dell'Olympique Marsiglia: la trattativa tra i club sarebbe ben avviata. Nel frattempo il club ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Ayoub Afi. Nella seduta di ieri, intanto, lavoro differenziato per Kalaj.