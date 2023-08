Il Frosinone spaventa il Napoli, poi si accende Osimhen: i campioni d'Italia sbancano lo "Stirpe" 3-1

Il gol di Harroui al 7' su rigore (prima rete del campionato di Serie A) illude il Frosinone, che poi cede al cospetto di un Napoli superiore per gioco e autorità. Finisce 1-3 per i partenopei campioni d'Italia l'anticipo giocato allo “Stirpe” davanti a quasi 16mila spettatori. I giallazzurri del neo tecnico Di Francesco iniziano senza timori reverenziali, costruiscono trame, lottano su ogni pallone e, almeno nel primi 15', spaventano il Napoli di Garcia. E' quello che aveva chiesto l'allenatore ai suoi: giocare con coraggio. Così dopo pochi minuti dall'avvio gli azzurri detentori dello scudetto si ritrovano sotto: il penalty (assegnato per un fallo di Cajuste su Baez) siglato da Harroui sblocca il match e regala il vantaggio al Frosinone (1-0).

Gli ospiti, però, non si perdono d'animo.

Con pazienza e consapevoli della propria forza, riordinano le idee e iniziano gradualmente a prendere possesso del campo. Passano 17' minuti e Politano, tra i più reattivi, trova la rete del pari con un sinistro dall'interno dell'area la cui traiettoria si rivela velenosa per Turati. E' la rete dell'1-1.

Il Napoli aumenta i giri: possesso palla e predominio, anche se a tratti, costringono il Frosinone a badare soprattutto a non concedere varchi. Al 42', però, si accende Osimhen, che ribalta il match con un potente tiro che trafigge il portiere canarino per l'1-2.

Nella ripresa il Frosinone prova a reagire, a costruire pericoli e al 57' arriva vicino al pari con Baez: la punizione dalla distanza dell'attaccante centra l'incrocio del pali della porta difesa da Meret. E' una fiammata. Il Napoli appare più compatto, capisce che non può concedersi distrazioni e con una serie di fraseggi cerca di penetrare nella difesa giallazzurra per chiudere il match: cosa che avviene al 79' quando Osimhen s'invola tutto solo e batte ancora Turati per l'1-3 finale e per la doppietta personale.

Per Di Francesco, però, non mancano i segnali positivi, in particolare sul piano dell'intesa tra i reparti e tra i singoli. C'è molto da lavorare, ma il Frosinone visto contro i campioni d'Italia ha soltanto margini di crescita.