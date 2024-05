Frosinone, si è spento l'avvocato ambientalista Lorenzo Santovincenzo: il suo impegno la Valle del Sacco

Si è spento all'età di 59 anni Lorenzo Santovincenzo, avvocato ambientalista di Anagni. Santovincenzo, una settimana fa, aveva avuto un malore. Se l'era vista brutta, ma il peggio sembrava passato. Invece ieri le sue condizioni sono di nuovo precipitate e i medici dell'ospedale "Spaziani" non hanno potuto fare niente per strapparlo alla morte.

Santovincenzo era tra i massimi esperti in campo ambientale della provincia di Frosinone.

Un ambientalismo che lavorava lontano dai riflettori e rifuggiva da proclami, personalismi, assunti aprioristici, allarmismi. Prima di tutto c'erano lo studio delle norme, l'analisi dei documenti, i numeri, l'aggiornamento continuo. Santovincenzo, soprattutto, sapeva ascoltare, non alzava mai la voce, il dialogo era la sua strada maestra per risolvere i problemi. Che percorreva in maniera tignosa, ma non venendo mai meno alla leggerezza, all'ironia. La risata sempre pronta, contagiosa, a volte liberatoria quando si parlava di cose serissime e complicate.

Il suo lavoro di avvocato ambientalista era la sua vita. Una missione professionale ma anche sociale, umana, in cui avevano trovato perfetto equilibrio competenza e amore per la sua terra, la Ciociaria, così troppo vilipesa. Che lui poteva tradire soltanto con una delle sue grandi passioni: la pesca.

Oltre che come consulente di enti pubblici e imprese, Santovincenzo portava avanti il suo impegno per l'ambiente anche con l'associazione Civis di Ferentino, insieme all'amico Alessandro Ciuffarella. Divulgazione su tematiche ambientali, formazione per i più giovani, progetti di risanamento che guardavano al futuro. Che per essere pensato nel migliore dei modi ha bisogno di menti libere e acute come Santovincenzo. L'ambientalismo della provincia di Frosinone ha perso una voce importante.

I funerali si terranno martedì alle ore 11 nella chiesa di Sant'Andrea di Anagni