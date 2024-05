Domenica 19 Maggio 2024, 16:23

La duchessa di Edimburgo Sophie Helen Rhys-Jones, su incarico di re Carlo III, ha partecipato questa mattina a Cassino ad una cerimonia commemorativa al sacrario militare britannico dove riposano 4.266 militari morti durante la seconda guerra mondiale sul suolo italiano e soprattutto sul territorio Cassinate. Erano giovani provenienti da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, India, Nepal e Pakistan ed un soldato dell'Armata Rossa. Era accompagnata dall’ambasciatore a Roma lord Edward Llewellyn e dal Capo di Stato Maggiore britannico, Generale Sir Patrick Sanders. Una corona di fiori è stata deposta al monumento ai caduti. Il 18 maggio 2014 fu il principe Harry, su incarico della regina Elisabetta, a deporre una corona d’alloro al monumento ai caduti all’interno del sacrario di via Sant’Angelo a Cassino. Dopo la sua rinuncia è Sophie a svolgere questo ruolo. La duchessa ha letto il messaggio di Sua Maestà Re Carlo in occasione dell’80° anniversario della Battaglia di Montecassino. Questo il testo:“Ottant'anni fa, la battaglia di Montecassino si concluse con una vittoria delle forze Alleate che aprì la strada per Roma e segnò l'inizio della fine dell'occupazione dell'Italia. Le azioni e il coraggio degli uomini e delle donne che ottennero il successo qui furono fondamentali per consentire lo sbarco in Normandia poche settimane dopo. In questo ottantesimo anniversario, fermiamoci a riflettere sugli immensi sacrifici compiuti da tanti per la causa della libertà in Europa - forse oggi ancora più toccanti. Ricordiamo tutti coloro che hanno combattuto nella campagna di liberazione dell’Italia, comprese le vite del personale del Commonwealth che non è mai tornato a casa e che giace, o viene ricordato, nel Cimitero di Guerra di Cassino. E ricordiamo anche le privazioni, il sostegno e le sofferenze della popolazione civile italiana durante questo periodo. Riunirsi per onorare i caduti in questo luogo sacro ci ricorda che i diritti e le libertà di cui godiamo oggi sono stati conquistati a caro prezzo e comportano grandi responsabilità per le nostre generazioni e per quelle a venire. Un tale sacrificio non potrà mai essere dimenticato. A nome mio e di mia moglie, invio i più sentiti auguri e preghiere in questa solenne occasione di ricordo e commemorazione.”