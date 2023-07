​Frosinone, in A debutto di fuoco: allo "Stirpe" arriva il Napoli. Derby con la Roma alla settima, a Natale c'è la Juve

Non poteva esserci debutto più complicato per il Frosinone nella prossima stagione di Serie A, la terza della storia per il club.

I giallazzurri, infatti, in avvio, alla prima giornata (20 agosto), affronteranno allo “Stirpe” i campioni d'Italia del Napoli guidato da Rudi Garcia. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della nuova "A", che si è svolto a Milano.

I leoni del neotecnico Di Francesco giocheranno in casa anche il secondo turno, il 27 agosto: di fronte ci sarà l'Atalanta di Gasperini. Nella terza giornata, invece, saranno di scena alla “Dacia Arena” contro l'Udinese. Per la quarta, invece, il 17 settembre, si tornerà nell'impianto amico per la sfida con il Sassuolo.

Ecco le altre tappe del cammino dei canarini nel girone d'andata: 5a giornata (24 settembre) Salernitana-Frosinone, 6a Frosinone-Fiorentina (27 settembre), alla 7a il derby Roma-Frosinone (1 ottobre), 8a Frosinone-Verona (8 ottobre), 9a Bologna-Frosinone (22 ottobre 2023), 10a Cagliari-Frosinone (29 ottobre), 11a Frosinone-Empoli (5 novembre), 12a Inter-Frosinone (12 novembre), 13a Frosinone-Genoa (26 novembre), 14a Milan-Frosinone (3 dicembre), 15a Frosinone-Torino (10 dicembre), 16a Lecce-Frosinone (17 dicembre), 17a Frosinone-Juventus (23 dicembre), alla 18a l'altro derby, Lazio-Frosinone (30 dicembre), 19a Frosinone-Monza (7 gennaio 2024).

Va ricordato che anche quest’anno la sequenza delle gare di andata e di ritorno non coinciderà.

Ecco, dunque, il calendario delle sfide dopo il giro di boa: 20a giornata (prima di ritorno) Atalanta-Frosinone (14 gennaio), 21a Frosinone-Cagliari (21 gennaio 2024), 22a Hellas Verona-Frosinone (28 gennaio), 23a Frosinone-Milan (4 febbraio), 24a Fiorentina-Frosinone (11 febbraio), 25a Frosinone-Roma (18 febbraio), 26a Juventus-Frosinone (25 febbraio), 27a Frosinone-Lecce (3 marzo), 28a Sassuolo-Frosinone (10 marzo), 29a Frosinone-Lazio (17 marzo), 30a Genoa-Frosinone (30 marzo), 31a Frosinone-Bologna (7 aprile), 32a Napoli-Frosinone (14 aprile), 33a Torino-Frosinone (21 aprile), 34a Frosinone-Salernitana (28 aprile), 35a Empoli-Frosinone (5 maggio), 36a Frosinone-Inter (12 maggio), 37a Monza-Frosinone (19 maggio) e, ultima di campionato, 38a giornata, Frosinone-Udinese (26 maggio).