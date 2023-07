Frosinone, è ufficiale: Di Francesco è il nuovo tecnico. Contratto fino al 2024 con opzione

E' ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo tecnico del Frosinone, neopromosso per la terza volta nella storia in Serie A. L'annuncio è arrivato poco fa dal club di viale Olimpia, che ha così reso noto l'ingaggio del successore di Grosso.

Di Francesco, 54 anni, originario di Pescara e con trascorsi anche sulle panchine di Roma e Sassuolo, ha firmato un contratto annuale, fino al 30 giugno 2024, con opzione per la stagione 2025 in caso di salvezza.

Nella sua lunga carriera di allenatore ha centrato la promozione in B con il Pescara nell'annata 2009-2010, quella in A con il Sassuolo nel 2013 e sempre con i neroverdi ha raggiunto la qualificazione per l'Europa League al termine del campionato 2015-2016 (sesto posto). Tra i risultati più importanti raggiunti dall'ex centrocampista abruzzese c'è la semifinale di Champions League nel 2018 al primo anno da mister della Roma: in quell'occasione i giallorossi strapparono il pass battendo 3-0 il Barcellona.

Quando il Frosinone, nel maggio 2016, tornò tra i cadetti con onore dopo la prima esperienza nella massima serie, Di Francesco, allora al Sassuolo, elogiò i sostenitori canarini che, nonostante la delusione sportiva, avevano a lungo battuto le mani per ringraziare i loro beniamini. "Il Frosinone e i suoi tifosi hanno dato un esempio splendido a tutto il mondo del calcio e noi abbiamo voluto applaudirli".

Così Di Francesco quel giorno.

"Benvenuto nella tua nuova casa": con questo slogan il Frosinone ha salutato l'arrivo del neotecnico.

Di Francesco sarà presentato martedì 8 luglio, alle 12.30, nella sede del ritiro di Fiuggi (scatterà il 7), nella sala convegni dell'Atlantic Park hotel. Un appuntamento, atteso dai tifosi, previsto dopo gli allenamenti mattutini che si svolgeranno nell'impianto di Capo I Prati della cittadina termale. Sarà annunciato anche lo staff tecnico che affiancherà Di Francesco in questa nuova avvenntura calcistica: tecnico votato all'attacco, quasi sul modello zemaniano, cura con molta attenzione l'equilibrio tra i reparti e la compattezza. Alle spalle vanta oltre 400 panchine tra campionati professionistici e coppe europee. Il Frosinone si è affidato a lui per compiere un'altra impresa, conservare la Serie A.