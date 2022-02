Giovedì 24 Febbraio 2022, 22:57

Armato di accetta entra nel supermercato Conad di via Puccini a Frosinone e mette a segno una rapina. È successo oggi pomeriggio intorno alle 16,15. Un uomo, che indossava mascherina anticovid, occhiali e cappello, ha fatto irruzione nel supermercato situato nei pressi della stazione e ha intimato a una delle commesse di consegnargli tutto il denaro che c’era in cassa. Subito dopo aver arraffato il bottino, circa 300 euro, il malvivente si è allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Le commesse subito dopo hanno chiamato i carabinieri. I militari della compagnia di Frosinone agli ordini del capitano Luca D’Alessandro hanno fatto scattare il piano antirapina predisponendo anche dei posti di blocco nella città. Acquisiti anche i filmati delle telecamere che si trovano in zona. I carabinieri non escludono che possa trattarsi di qualche tossicodipendente in cerca di denaro per acquistare dosi di stupefacente. Fortunatamente dopo aver arraffato il denaro l’uomo è uscito con quella accetta tra le mani senza far del male nessuno.

Al momento della rapina che si è consumata nel giro di pochi secondi, c’erano all’interno del supermercato numerosi clienti che sono rimasti terrorizzati alla vista di quell’ascia che il rapinatore brandiva per minacciare le commesse e farsi consegnate i soldi. Le indagini per dare un nome ed un volto al bandito proseguono a ritmo serrato.