Tentato furto al Conad in zona Torre Gaia, ladri riescono a scappare

Tentato furto al supermercato Conad situato in zona Torre Gaia. I cittadini del quartiere, svegliati dai rumori, hanno allertato le forze dell'ordine. Una strana BMW, presumibilmente modello 330, intorno alle 03:30 del 10 aprile, si era parcheggiata davanti al Conad di via Michele Buono, all'incrocio con via Domenico Parasacchi.

I malviventi hanno tentato di fare esplodere tramite due bombole la cassaforte posta esternamente al supermercato. Per fortuna non ci sono riusciti perché i carabinieri della zona hanno raggiunto dopo pochissimi minuti il luogo. A quel punto, gli autori sono riusciti a mettersi subito alla guida della loro BMW, riuscendo a fuggire.

Secondo il report pubblicato dalla Polizia di Stato, nel 2022 a Roma sono state effettuate 205053 denunce per furto.