«Vai piano». Investito e colpito da 14 martellate, Matteo Bastianelli miracolato: dimesso con una frattura e 13 punti

FERMIGNANO - Un miracolo. O qualcosa che ci va molto vicino. Matteo Bastianelli, il 46enne direttore del Conad di Fermignano (Pesaro) aggredito a martellate all'alba di ieri (16 ottobre), in strada, mentre stava andando a lavorare, è stato dimesso dall'ospedale di Urbino. È tornato a casa con un bollettino medico chilometrico ma senza danni, apparentemente, permanenti o in grado di mettere in grave rischio la sua vita. Lo choc, le ferite, i dolori restano ma è stato un miracolo, appunto, considerando che l'uomo è stato colpito - come ricostruito dai medici - da 14 martellate. Emblematica la foto del guar rail ricoperto di schizzi di sangue. L'aggressore è stato individuato e fermato nel primo pomeriggio: si trovava ancora a Fermignano.

Matteo Bastianelli come sta

Secondo quanto appreso Bastianelli, padre di due bambini, ha riportato 13 punti di sutura in viso, la frattura dello zigomo e 14 grosse ecchimosi, la più importante causata da una prima caduta, di schiena.

Fatale l'auto parcheggiata in centro

L'aggressore, che in un primo momento era stato indicato come un uomo di origine straniere, è un italiano non della zona. La targa del mezzo che guidava è stata individuata e trascritta. Questo ha dato il via alle indagini culminate con il ritrovamento dell'auto parcheggiata a Fermignano, in centro. Quando l'uomo, che non risiede nelle zona, è uscito in strada da una palazzina è scattato l'arresto con il conseguente trasferimento in carcere a Villa Fastiggi. I reparti che hanno proceduto al perentorio epilogo sono stati l'aliquota operativa della Compagnia di Urbino e la Stazione Fermignano. L'accusa è di tentato omicidio.