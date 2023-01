Mercoledì 18 Gennaio 2023, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 10:50

Ha chiuso i battenti da un giorno all'altro e molti cittadini di Latina, abituali clienti, si sono chiesti cosa fosse accaduto al Supermercato Fresco Market in via Isonzo a Latina. Molte le domande anche sui vari gruppi Facebook riferiti alla città di Latina, in tanti infatti non si sono spiegati una chiusura così repentina.

In realtà Fresco Market fa parte della catena Dico che da qualche anno sta subendo uno stato di crisi e che già a novembre dello scorso anno aveva annunciato di voler lasciare nel Lazio 40 punti vendita, tra cui evidentemente anche Fresco a Latina.

Ad acquistare o a prendere in gestione molti punti vendita in tutto il Lazio è il marchio Todis che, quasi certamente aprirà anche in via Isonzo. La certezza assoluta ancora non c'è, ma un accordo dovrebbe essere firmato proprio nelle prossime ore. Per i lavoratori di Fresco non c'è stata alcuna trattativa sindacale, ma questo perché la maggior parte dei dipendenti erano assunti con le ditte appaltatrici dei vari reperti, quindi quasi tutti sono stati riassorbiti dalle proprie società di appartenenza, mentre i pochissimi dipendenti direttamente assunti da Dico con ogni probabilità verranno riassunti dal nuovo marchio.

C'è anche un'altra particolarità, i proprietari delle mura, la famiglia Cassandra, non hanno ricevuto alcuna disdetta dal contratto di affitto perché la stessa vecchia società avrebbe preso accordi con chi dovrà subentrare per proseguire con lo stesso contratto. A fine novembre comunque, i lavoratori Dico hanno scioperato a Roma e i sindacati avevano espressamente chiesto Garanzie in caso di cessione dei punti vendita sul mantenimento dei diritti e delle tutele previste dall'applicazione del contratto nazionale. Cosa che evidentemente a Latina è avvenuta. Tra l'altro Fresco ha chiuso i battenti qualche tempo fa anche a Sabaudia e al suo posto è subentrato In's. In questo particolare mercato si sta registrando una forte vivacità nell'ultimo periodo.



LE NOVITÀ

A breve, infatti, lo stesso Todis aprirà anche in via Ezio, sempre a Latina, a due passi dall'altro grande supermarket, Conad. In effetti però il Todis nasce come discount dello stesso Conad quindi probabilmente il volerli avere vicini è anche una strategia di marketing. In questo caso non si tratta di una nuova apertura, ma di uno spostamento: il punto vendita di via Giustiano, infatti si trasferirà in via Ezio per una questione di comodità, essendo il punto vendita più grande, e di parcheggio per i clienti. Per vedere l'apertura ci vorranno probabilmente due mesi.

Lavori invece stanno procedendo in queste settimane per la realizzazione di un capannone sulla via del Lido, alle spalle dell'hotel Garden, anche in questo caso dovrebbe arrivare un supermercato, ma al momento non vi è alcuna certezza. Lavori quasi terminati invece a Doganella di Ninfa nel comune di Sermoneta per l'apertura di DPiù, supermercato presente con altri due punti vendita a Latina. L'apertura dovrebbe avvenire intorno alla fine di febbraio.