Sciopero supermercati oggi 30 marzo 2024, acquisti a rischio: orari, chi si ferma (e perché)

Sciopero supermercati oggi, sabato 30 marzo 2024. A una settimana dal rinnovo del contratto nazionale del terziario con Confcommercio e Confesercenti, saltano infatti le lunghe e difficili trattative con Federdistribuzione. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato otto ore di sciopero in tutta Italia per il 30 marzo e con la mancata disponibilità al lavoro per il 31 e il primo aprile. Calo dei redditi e aumento dei prezzi producono una chiara corsa al discount: la loro quota di mercato in Italia è passata dal 18,9% del 2019 al 23% del 2023, un anno nel quale i volumi di vendita della grande distribuzione nel suo complesso sono scesi dell'1,7%. Con le vendite 'nominalì che nel settore sono in crescita (+8,3%), ma solo per l'aumento generalizzato dei prezzi, spiega un rapporto dell'Area studi di Mediobanca sul settore. Un comparto che per Pasqua deve registrare la proclamazione di uno sciopero.

