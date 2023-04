Mercoledì 12 Aprile 2023, 11:47

Un colpo di Pasqua da 15mila euro alla Conad di Genzano. Una banda di ladri professionisti e "acrobati", nella notte tra il venerdì Santo e il sabato di vigilia, è riuscita a penetrare all'interno della grossa attività commerciale situata su via Appia Vecchia, sul tratto di strada che conduce verso Lanuvio. Nel cuore della notte, due o tre malviventi incappucciati sono saliti sul tetto portando arnesi da scasso, mazzette e altri attrezzi, hanno divelto un pannello e praticato un foro sul controsoffitto calandosi all'interno del supermercato. Per evitare di essere disturbati, sono riusciti a disattivare il sistema di allarme (con un'operazione certamente studiata prima di entrare in azione) e a quel punto hanno cominciato a "lavorare" per aprire una piccola cassaforte che conteneva circa 15mila euro. Una volta riusciti in questa prima operazione, hanno infilato i soldi nei borsoni che avevano con loro e poi hanno aperto i registratori di cassa dove non c'era praticamente nulla, ma non contenti hanno tentato di aprire la cassa continua dove c'era il corposo incasso dell'intera giornata precedente.

Nonostante diversi tentativi, i ladri non sono riusciti ad aprire quella cassaforte e, forse disturbati da qualche rumore o innervositi dalla mancata apertura della cassa, hanno desistito e sono usciti dallo stesso foro utilizzato per entrare all'interno della Conad. All'esterno c'era un complice a bordo di un'auto con cui si sono allontanati facendo perdere (per il momento) le loro tracce nelle zone di campagna di Lanuvio. Ad accorgersi del furto qualche ora più tardi sono stati i titolari dell'attività commerciale che, una volta arrivati sul luogo di lavoro, si sono accorti del colpo effettuato dalla banda di ladri acrobati e hanno contattato le forze dell'ordine. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Genzano e quelli del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Velletri che hanno svolto i rilievi, hanno preso in consegna le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'attività commerciale e di altri presenti nella zona e ora si occupano delle indagini per cercare di dare un nome e un volto ai malviventi.

Nel corso del tempo sono stati diversi gli episodi criminosi che hanno coinvolto la Conad di via Appia Vecchia a Genzano, probabilmente anche per la sua posizione piuttosto periferica e con comode "vie di fuga": l'ultimo in ordine di tempo avvenne ad agosto dello scorso anno quando il supermercato fu teatro di una rapina a mano armata durante l'orario d'apertura con un uomo col volto travisato da un casco che minacciò la cassiera e riuscì a portar via appena cento euro, fuggendo a bordo di una Smart guidata da un complice. A gennaio del 2021, invece, la "banda del botto" fece saltare in aria con un gas esplosivo il bancomat dell'antistante Bcc Colli Albani, riuscendo a portare via un bottino stimato tra i 20mila e i 30mila euro. Un anno e mezzo prima, il bancomat era stato portato via da alcuni ladri dopo aver sfondato la serranda e agganciato la struttura con delle corde con un furgone ariete. A inizio 2020, la polizia arrestò due cittadini di origine georgiana che si erano specializzati nel furto di costose bottiglie di alcool e liquori dai supermercati, tra cui pure quello di via Appia Vecchia a Genzano dove furono colti in flagrante.