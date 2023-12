Mercoledì 6 Dicembre 2023, 08:02

Il nuovo teatro Vittoria, nel cuore del centro storico di Frosinone, è finalmente ultimato. Oggi l'impresa affidataria dei lavori provvederà agli ultimi ritocchi prima della consegna delle chiavi al Comune prevista per domani. A distanza di 30 anni l'immobile decadente con la copertura in amianto è solo un lontano ricordo. Per decenni, insieme all'Excelsior, il Vittoria ha ospitato una sala cinematografica chiusa poi nel lontano 1997. Oggi il restaurato edificio si presenta ben intonacato e spicca lungo via Amendola che invece necessiterebbe di interventi di riqualificazione.

Uno degli interventi maggiori ha riguardato la rimozione del tetto in amianto che destava molta preoccupazione ai residenti limitrofi alla struttura. Ieri sono state montate le poltroncine nuove color rosso porpora. I posti a sedere sono 280 ed il nuovo teatro potrà poi ospitare compagnie teatrali locali, che oggi hanno difficoltà a trovare una sala dove potersi esibire, ma anche mini concerti.

La galleria presenta invece una gradinata di legno con una vetrata in cristallo che consente agli spettatori di vedere il palco che misura oltre 5 metri di profondità a cui va aggiunta la parte retrostante.

In questi giorni si stanno eseguendo gli ultimi collaudi agli impianti antincendio, ai condizionatori, ma oramai i lavori affidati all'impresa Zovini di Castelliri e coordinati dal direttore dei lavori Renato Caparrelli della Cs Architects sono terminati.

Ultimati i lavori, l'amministrazione dovrà programmarne l'inaugurazione. Occorre però definire prima chi prenderà in gestione il nuovo teatro. La lievitazione dei costi non ha permesso una maggiore riqualificazione auspicata della zona, come il rifacimento della scalinata tra via Amendola e la sovrastante piazza Valchera.

All'amministrazione il compito di trovare nuovi fondi per riqualificare il collegamento pedonale ma anche per ripristinare il muro di sostegno lungo via Amendola ed effettuare la rimozione della vegetazione naturale incolta.

TEATRO NESTOR

Per un teatro che apre, uno che chiude in attesa dei lavori.La gara per il nuovo teatro Nestor scade la settimana prossima e l'aggiudicazione (salvo ricorsi) potrebbe avvenire già nel mese di gennaio. Da quel momento, secondo il cronoprogramma, occorreranno circa 27 mesi per ultimare l'opera di riqualificazione che prevede il rifacimento totale del teatro sia all'interno sia all'esterno per oltre 5,5 milioni di euro di investimento. La sala De Filippo sarà predisposta per l'uso teatrale con poltrone nuove e spazi moderni per un comfort superiore. Le altre sale saranno completamente rifatte per gli usi cinematografici tranne la sala Germi, che potrebbe essere trasformata in una sorta di caffè letterario o sala riunioni culturali. Previsto anche il rifacimento della copertura, dell'intonaco esterno e della scalinata di accesso sia su viale Mazzini che su via De Gasperi con l'idea di realizzare anche una scala mobile così da agevolare la salita del pubblico verso l'entrata del teatro.Unica nota stonata l'inevitabile perdita della stagione teatrale che negli ultimi anni aveva ripreso vigore e riscosso una grossa partecipazione dei cittadini. Né il nuovo teatro Vittoria né l'auditorium Colapietro, anche questo oggetto di riqualificazione, sono in grado di ospitare grandi eventi. Già quest'anno la stagione teatrale è saltata. Se tutto va bene, bisognerà attendere il 2027.