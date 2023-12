Pontecorvo, fiori sulla panchina rossa durante i funerali di Giulia: «Per lei e tutte le vittime di femminicidio»

“Per Giulia e tutte le altre vittime di femminicidio”. Questo il messaggio contenuto in un bigliettino, allegato a un mazzo di rose bianche lasciato sulla panchina Rossa che si trova in piazzale Romita a Pontecorvo. Poi è apparsa anche una rosa rossa sempre sulla panchina posizionata nella zona, qualche anno fa, dall'associazione Athena, presieduta da Chiara Migliorelli.

Un gesto avvenuto in mattinata durante il funerale di Giulia Cecchettin, la giovane assassinata recentemente, che non è passato inosservato dai tanti residenti del popoloso rione Pastine a due passi dalla scuola Primaria che porta il nome di un’altra donna che, invece, ha sacrificato la propria vita per la solidarietà: la dottoressa Paola Sarro.