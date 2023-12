Frosinone, la Provincia compie 97 anni. Di Stefano: «Territorio dalle grandi potenzialità»

La Provincia di Frosinone compie 97 anni e per la speciale ricorrenza il presidente dell'ente, Luca Di Stefano, ne ha messo in risalto l'importanza e gli obiettivi.

“È un momento di grande orgoglio e di riflessione sul passato, ma anche di progettazione per il futuro. La nostra provincia ha una storia ricca e affascinante, che risale a secoli fa. È stata testimone di grandi eventi e ha dato i natali a personalità di spicco che hanno contribuito allo sviluppo e al progresso della nazione - ha scritto Di Stefano -. Oggi non voglio soffermarmi solo sul passato, voglio guardare avanti e immaginare un futuro migliore per tutti noi. Abbiamo un enorme potenziale, sia dal punto di vista economico che culturale. Abbiamo una terra ricca di risorse naturali, un patrimonio storico e artistico di inestimabile valore e una comunità di persone laboriose e talentuose. Il mio impegno come presidente è quello di valorizzare al massimo tutto ciò che abbiamo, promuovendo la crescita economica. Abbiamo il compito di creare le condizioni ideali affinché le imprese possano, innanzitutto, mantenere gli insediamenti produttivi sul territorio, creando nuovi posti di lavoro e offrendo opportunità ai giovani. In tal senso, attraverso la sessione introduttiva degli stati generali abbiamo avviato un percorso, insieme alle forze produttive e sociali, per stimolare la crescita sostenibile e avviare possibili nuovi processi di sviluppo”.

Poi Di Stefano aggiunge: “La formazione riveste un ruolo fondamentale, perché credo che l'istruzione sia la chiave per il successo di ogni individuo e della nostra collettività nel suo complesso.

Siamo una comunità unita e solidale e solo lavorando insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. Invito tutti voi a collaborare con le vostre idee, le vostre competenze e il vostro impegno per rendere il territorio ancora più forte e credibile. In questo giorno speciale voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo della nostra terra nel corso degli anni: i nostri antenati che hanno costruito le fondamenta su cui oggi ci basiamo, gli imprenditori che hanno investito e creato posti di lavoro, gli artisti e intellettuali che hanno reso la nostra cultura ancora più ricca e variegata. Infine, voglio ringraziare voi, i cittadini della provincia di Frosinone, per la vostra fiducia e il vostro sostegno. Sono fiero di rappresentarvi e di lavorare per costruire un domani migliore per tutti noi”.