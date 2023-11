Cassino, nella notte svaligiata una gioielleria: un bottino di 20.000 euro

Uno ‘scherzetto’ nella notte di Halloween è costato circa 20.000 euro ad una gioielleria di Cassino. Questo il bottino dei preziosi trafugati la scorsa notte da alcuni malviventi all’interno del noto esercizio commerciale ‘Gioia vera’ in via Arigni. I malfattori hanno forzato la saracinesca ed in pochi minuti hanno portato via tutti gli oggetti esposti in vetrina e non solo.

Ogni istante del furto è stato però immortalato dalle telecamere di videosorveglianze e adesso quelle immagini sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cassino che, allertati dai titolari, hanno svolto tutti i sopralluoghi ed hanno immediatamente avviato le indagini.