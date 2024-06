“Atina jazz” si apre all’Europa e ricorda l’ideatore, Vittorio Fortuna

Aperitivi jazz, due grandi anteprime e cinque serate con nomi internazionali. E poi il ricordo a Vittorio Fortuna, fondatore del Festival di musica jazz, nel ventennale della sua scomparsa. Si presenta così l’edizione 2024, la numero 38, di Atina Jazz. Si parte già questa sera con gli aperitivi jazz. Ogni attività del paese, fino all’inizio della rassegna il 18 luglio prossimo, ospiterà la musica jazz, valorizzando così i talenti locali. «È una formula che abbiamo sperimentato lo scorso anno e che riproponiamo anche in questa edizione» - afferma il sindaco di Atina Pietro Francesco Maria Volante. Ieri sera, presso il Palazzo Ducale, sede del Comune, è andata in scena un assaggio della rassegna. Nella sala di rappresentanza un concerto ha arricchito la conferenza stampa di presentazione dell’evento. La musica in sottofondo ha accompagnato su un grande schermo la proiezione delle foto di Vittorio Fortuna. È grazie alla sua intuizione che 38 anni fa è venuto alla luce uno degli eventi più longevi del panorama artistico e musicale italiano. «Un fiore all’occhiello – come ha avuto modo di evidenziare il direttore artistico, Leonardo Manzari – di cui Atina e tutto il territorio devono essere fieri. Vittorio – ha continuato Manzari – ha lasciato un’eredità importante che portiamo avanti con orgoglio». Il Festival 2024 si apre all’Europa.

IL PROGRAMMA

Dal 18 al 22 luglio, nella splendida piazza Marconi, si alterneranno Paolo Fresu Trio cui è affidata la serata inaugurale, Avishai Cohen Quartet, Flo & Enrico Zanisi, Vincent Peirani – Jocker, Mike Stern – Randy Brecker Band che chiuderanno la cinque giorni. Due invece le anteprime. La prima il 12 luglio con Julien Feat Francesco Turrisi. La seconda il 13 on Tania Giannouli Piano Solo. «Questa sera – ha commentato sempre il direttore artistico – è come se si aprisse una bottiglia di champagne su una edizione meravigliosa di respiro internazionale». Il direttore artistico si avvale dell’associazione del posto Kundichi, produttrice del Festival. L’evento, sin dal primo giorno di vita, è sostenuto dalla Banca Popolare del Cassinate, rappresentata dal direttore generale Roberto Caramanica. «Nessuna iniziativa se non ha solide fondamenta può vivere. Il Festival – ha sottolineato il direttore – le ha e sono rappresentate dall’impegno e dalla dedizione delle persone di valore che lavorano per il successo dell’evento». «Questa edizione che presentiamo ha un sapore particolare» ha detto il sindaco - Al di là dello spessore della rassegna, la numero 38 del Festival è dedicata all’amico, all’uomo di spessore e di cultura come lo era Vittorio Fortuna, padre fondatore. Era doveroso celebrare la sua grandezza a venti anni dalla morte». Una sorpresa, infine, ha rappresentato la ciliegina sulla torta: la locandina e il logo del 1986, ideato da Paolo Iacone.