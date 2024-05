Venerdì 31 Maggio 2024, 07:00

Un corso di laurea magistrale in Banca e finanza per formare esperti e manager altamente specializzati. Il corso è un novità nell’offerta formativa dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale ed è stato illustrato ieri mattina nel Palazzo Comunale di Frosinone. Sarà proprio il capoluogo, infatti, ad ospitare il nuovo percorso universitario a partire dal prossimo anno accademico. Sede il polo didattico del capoluogo, destinatario di un investimento di un milione di euro circa per la ristrutturazione del palazzo un tempo sede del tribunale. Ad attivare il corso il Dipartimento di economia e giurisprudenza di Unicas. Alla conferenza erano presenti il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il Rettore di Unicas Marco Dell’Isola, Michele Grimaldi pro rettore al Bilancio, Enrica Iannucci direttrice dipartimento economia e giurisprudenza, Vincenzo Formisano professore di Economia e gestione delle imprese all’Unicas, presidente della Banca popolare del cassinate e vice presidente AssoPopolari, Marco Greco professore associato e presidente del corso di Ingegneria gestionale, Maria Fedele e Andrea Moretta Tartaglione, professori associati di Economia e gestione delle imprese.

I PROFILI PROFESSIONALI

Il corso mira a formare: manager operante all’interno di banche e di altri intermediari finanziari, borse valori nazionali e internazionali, autorità di vigilanza e controllo dei mercati finanziari; operatore di micro-finanza e di finanza etica; figura manageriale operante nell’ambito della funzione finanziaria delle piccole e medie imprese e delle imprese medio grandi in qualità di esperto nella gestione del credito e della finanza; professionalità nel settore Fintech (l’innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione tecnologica, che può tradursi in nuovi modelli di business); membro di team per la progettazione e l’analisi di strumenti finanziari innovativi; esperto di risk management e audit interno.

«Questo corso magistrale - ha spiegato il rettore Dell’Isola - viene incontro alle esigenze di un territorio molto ricco in termini di presenza bancaria e punta soprattutto sulle tecnologie digitali in ambito finanziario. Il valore aggiunto non è solo di carattere accademico andando a completare le nostre capacità di ricerca, ma ha anche significative ricadute sul territorio. Con il Comune di Frosinone abbiamo stretto una proficua collaborazione».

GLI INTERVENTI

Il nuovo corso nasce da un’esigenza sempre più marcata da parte degli operatori economici del territorio, in primis gli istituti di credito che faticano a trovare figure specifiche. «Oggi abbiamo bisogno di figure specializzate nella tecnica bancaria, ma anche nella gestione delle imprese - ha detto Vincenzo Formisano - Il sistema bancario della provincia di Frosinone e non solo, ha bisogno di risorse umane. Facciamo fatica a trovare persone qualificate, non basta il titolo di studio. Siamo certi che questi profili avranno un’immediata collocazione lavorativa».

«Il legame molto forte con l’Università di Cassino ha messo in moto un processo di crescita che vede come riferimento il Polo di Frosinone che non costituisce un luogo periferico ma un vero e proprio centro di eccellenza per la formazione e per il futuro professionale dei giovani» - ha dichiarato Mastrangeli. Il percorso formativo prevede anche esercitazioni, laboratori, seminari, stage e tirocini presso banche, istituzioni finanziarie, aziende pubbliche e private convenzionate con Unicas che è inserita nella rete EUT+, alleanza di nove università europee.