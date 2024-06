Domenica 2 Giugno 2024, 07:00

Aveva una sfilza di condanne passate in giudicato e altri processi pendenti, ma per quei misteri insondabili della giustizia italiana, dopo poco meno di tre anni di carcere, era tornato in libertà. Ora per lui è arrivato un biglietto, si spera di sola andata, per l’Albania. Venerdì sera, intorno, a Fiumicino, è stato messo su un volo diretto a Tirana Andrea Kercanaj, 47 anni, pericoloso esponente della malavita albanese di stanza a Frosinone.

Nel capoluogo ciociaro Kercanaj è conosciuto con il nome di Sandro. Le forze dell’ordine e i tribunale si sono occupati di lui in svariate occasioni.

Nel suo curriculum criminale l’albanese, spiegano dalla Questura, «annovera numerose condanne, anche passate in giudicato, per reati di furto, ricettazione, porto abusivo di armi, estorsione, sfruttamento della prostituzione, associazione a delinquere, avendo egli costituito e capeggiato un’organizzazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con diramazione anche nel carcere di Frosinone, dove faceva giungere la sostanza stupefacente grazie alla corruzione di un’agente di polizia penitenziaria».

GLI SPARI

Nel carcere di Frosinone Kercanaj ha rischiato grosso. Nel 2021, restò coinvolto in una sparatoria. A fare fuoco, con un'arma recapitata poco prima con un drone, Alessio Peluso, detto O Niro, boss del quartiere nord di Miano a Napoli, che voleva vendicarsi per un pestaggio subito nei giorni prima al quale aveva preso parte l’albanese con altre 4 persone.

Qualche anno prima Kercanaj se l’era vista anche peggio. Un connazionale, al chioschetto dei panini che si trova in via Tomaso Albinoni, gli sparò in faccia. Per mesi l’albanese lottò tra la vita e la morte. Dietro il tentato omicidio la guerra per il controllo del giro di prostituzione sull’asse attrezzato di Frosinone. Ancora, per due volte, il 47enne è stato arrestato perché a capo dell’organizzazione che controllava il supermarket della droga nelle case popolari di via Bellini dove la vendita di cocaina h24 veniva pubblicizzata con i prezzi delle dosi scritti con lo spray sui muri. Kerkanaj è finito nei guai anche per un tentativo di estorsione ai danni di Ernesto Barile. E a lui si erano assoggettati altri personaggi di spicco della criminalità locale. La malavita albanese in questi anni a Frosinone ha imposto il suo predominio. Il delitto allo “Shake Bar” lo ha rivelato in maniera drammatica. E Kerkanaj, scrive la polizia, «è uno dei leader indiscussi della criminalità organizzata albanese del capoluogo, nei cui ambienti è maturata la sparatoria di via Aldo Moro che la sera dello scorso 9 marzo è costata la vita ad un giovane albanese per mano di un connazionale».

L’ESPULSIONE

Il 47enne, come detto, nonostante condanne e processi, era tornato in libertà dopo aver trascorso in carcere poco meno di 3 anni. La polizia, dopo la sparatoria di via Aldo Moro, ha intensificato i controlli contro la criminalità su disposizione del questore Domenico Condello e del prefetto Ernesto Liguori. La presenza di Kercanaj in città non è passata inosservata. La polizia si è messa sulle sue tracce. E a seguito di un’istruttoria dell’Ufficio Immigrazione della Questura diretto dal Primo Dirigente Carlo Bianchi, sono stati adottati i provvedimenti previsti dal Testo Unico Immigrazione, affinché l’esponente della malavita albanese venisse accompagnato coattivamente alla frontiera ed imbarcato su un volo diretto in Albania.

I provvedimenti del Questore e del Prefetto sono stati convalidati dal Giudice di Pace di Frosinone, che ha respinto tutte le eccezioni della difesa, valutando la posizione amministrativa irregolare dello straniero e, soprattutto, i suoi numerosi precedenti penali. Kercanaj è stato rintracciato nei giorni scorsi ed è stato scortato dai poliziotti sul volo delle ore 23.00, partito venerdì sera dall’aeroporto di Fiumicino e diretto in Albania.