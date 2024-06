Sanità in Ciociaria, confronto medici-commissario Asl su criticità e soluzioni

E' da sempre una questione centrale del dibattito politico, di stretta attualità anche per i cittadini. E' quella della sanità, che sembra non conoscere tregua tra discussioni, richieste e sollecitazioni che arrivano da più parti.

Se ne è parlato di nuovo, questa volta durante la seduta del Consiglio straordinario dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Frosinone. Sul tavolo del confronto, un argomento preciso: la situazione del comparto in Ciociaria e dei presidi cui quotidianamente affluiscono decine di cittadini. Per l'occasione, all'incontro ha preso parte anche il commissario straordinario dell'Asl, Sabrina Pulvirenti. Si è dibattuto in particolare delle criticità. A evidenziarle è stato il presidente dell’Ordine dei medici, Fabrizio Cristofari: si è soffermato sulla carenza di personale e dei posti letto, sulle sofferenze del Pronto soccorso, sulla “problematica” delle liste di attesa e sulla “piaga della migrazione sanitaria”, ossia la mobilità regionale ed extraregionale dei pazienti.

“I consiglieri, in rappresentanza di tutte le categorie della professione medica e odontoiatrica, dipendenti, convenzionati, liberi professionisti, hanno testimoniato il disagio degli operatori e dei cittadini per una situazione obiettivamente difficile - si legge in una nota dell'organismo di categoria -.

Il commissario straordinario ha evidenziato le criticità ereditate dalle precedenti gestioni e ha esplicitato il programma per risolvere le questioni più rilevanti, iniziando con l’attivazione delle procedure per l’assunzione di medici, personale infermieristico, tecnico e di supporto”. La Regione, infatti, ha già annunciato il piano che prevede l'arrivo di rinforzi negli ospedali, tra nuovi ingressi e stabilizzazioni.

Pulvirenti, è stato spiegato ancora, ha “confermato la volontà dell'azienda e della Regione di migliorare il livello di assistenza per i cittadini della nostra provincia, escludendo ipotesi di accorpamento con altre Asl e di marginalità rispetto alla sanità romana”.

La riunione del Consiglio si è conclusa con “l’impegno reciproco di intensificare il confronto e la collaborazione, anche alla luce del nuovo atto aziendale”.

Cristofari ha preannunciato l'intenzione di istituire, all'interno del Consiglio, un osservatorio ordinistico: l'intento è quello di vigilare “sulle dinamiche sanitarie, soprattutto per quanto concerne gli aspetti deontologici e di tutela della salute dei cittadini”.