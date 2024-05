Venerdì 31 Maggio 2024, 07:00

Il giorno dopo l’annuncio di nuovi modelli per lo stabilimento Stellantis di Fca Cassino-Plant, arriva una brusca frenata per il sito pedemontano. Nelle scorse ore è stato infatti comunicato che oggi dalle ore 14 ci sarà la serrata dei cancelli e si tornerà in fabbrica solamente il prossimo 12 giugno. Stellantis ha infatti comunicato un fermo produttivo durante il quale i lavoratori saranno posti in regime di ‘solidarietà’ per i reparti di lastratura, verniciatura, montaggio e collegati fino all’11 giugno.

Automotive, Stellantis conferma: «Nuovi modelli elettrici a Cassino»

LA SITUAZIONE

La serrata fa il paio con quella che si era registrata a cavallo tra fine aprile e inizio maggio quando lo stabilimento ugualmente fu interessato da una fermata lunga oltre dieci giorni. Non certo un fulmine a ciel sereno, per gli operai: perché se è vero che come confermato nell’incontro dell’altroieri al Mimit dal 2025 ci saranno nuovi modelli per lo stabilimento di Cassino, è altrettanto vero che per il 2024 si continuerà a lavorare su un solo turno e di fatto con un unico modello, il Grecale della Maserati, che da solo traina la produzione dello stabilimento, in calo comunque del 40% nei primi quattro mesi del 2024. Adesso i riflettori sono comunque puntati sul futuro, sui modelli che verranno e sulla possibile nuova occupazione.

IL TAVOLO

La Fim-Cisl, la Uilm e l’Ugl hanno espresso un cauto ottimismo, così come i vertici della Regione Lazio che hanno apprezzato l’impegno di Stellantis che nello stabilimento di Cassino, «concentrando la produzione sull’innovazione, anche grazie alla piattaforma Stella Large, che rappresenta una vera e propria eccellenza europea». Lo hanno dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, nel corso dell’incontro al Mimit. Ieri, a margine dell’incontro al Mimit, sono arrivate però le dichiarazioni anche da parte della Fiom-Cgil che non si allineano a quelle dei colleghi delle altre sigle, sono anzi più che altro di preoccupazione.

«Nell'incontro al Ministero su Pomigliano e Cassino non è ancora arrivata nessuna nuova risposta certa da parte di Stellantis in merito alle prospettive di entrambi i siti. A Cassino - sottolinea in una nota la Fiom-Cgil - gli annunciati nuovi modelli elettrici di Stelvio e Giulia e l'affiancamento di un non ben definito nuovo modello dovrebbero partire solamente dal 2025 e nel 2026 e quindi anche nei prossimi anni i lavoratori rischiano di avere ancora pesanti ripercussioni economiche per il prevedibile prosieguo del ricorso ad ammortizzatori sociali. Nel frattempo in entrambi i siti si registrano peggioramenti delle condizioni di lavoro che hanno portato anche allo sciopero a Cassino nei giorni scorsi».

Preoccupazione viene palesata anche per quella che è la situazione dell’indotto di primo e secondo livello: «Tutte le aziende della componentistica sono in grandissima difficoltà con prospettive cupe per i lavoratori. Stellantis dal canto suo ha nuovamente chiesto al Governo un sostegno per aumentare la competitività produttiva e gli incentivi alla domanda». Il sindacato ribadisce quindi la necessità di un tavolo di confronto a Palazzo Chigi dove siano affrontate tutte le criticità.