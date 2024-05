Frosinone, Giustino Quadrari interprete dei papiri dell'Accademia ercolanese: conferenza a San Donato Val di Comino

Domani, sabato primo giugno, alle 18, nella chiesa di Santa Maria e San Marcello di San Donato Val di Comino, si terrà una conferenza su Giustino Quadrari, sandonatese, vissuto nel 1800 a Napoli, che tanto lustro dette al suo paese di origine come filologo, papirologo e professore di storia ed archeologia ecclesiastica. Interprete dei Papiri dell'Accademia Ercolanese, di cui divenne prima socio corrispondente, socio ordinario e poi presidente, ancora oggi a Napoli, per gli studiosi di archeologia, costituisce un valido punto di riferimento per coloro che si occupano dei papiri.

I famosi papiri bruciati di Ercolano, città seppellita sotto una coltre di cenere, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.

C., oggi vengono sottoposti a tecniche particolari che, con l’avanzare delle tecnologie, dovrebbero svelarne più facilmente il contenuto.

Per quanto riguarda l'attività letteraria, Quadrari fu lungamente redattore del periodico illustrato «Poliorama Pittoresco», peraltro fondato nel 1836 da un altro suo conterraneo, ossia Filippo Cirelli di Campoli Appennino.

L'incontro di domani, organizzato dalla sede Val di Comino dell'Archeoclub d'Italia in collaborazione con la parrocchia di S. Maria e San Marcello e l'associazione Genesi, sarà aperto dai saluti di don Aquino Toma. Interveranno Rosanna Tempesta, Laurentino Garcia y Garcia, Domenico Cedrone e Maria Giudici. L'introduzione è affidata a Ferdinando Marfella.