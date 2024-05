Giovedì 30 Maggio 2024, 07:30

Rischiavano di finire sotto processo con l’accusa di peculato per aver, nel periodo di emergenza Covid, somministrato vaccini a persone che non ve avrebbero avuto titolo. Ma lunedì scorso, per tutti, è stato chiesto il proscioglimento dal pubblico ministero. Il caso è legato alla più ampia inchiesta della guardia di finanza di Cassino ribattezzata “Sisma Bonus”, in cui ci sono diversi tronconi.

Nell’indagine legata all’ipotesi di peculato erano finiti il dottor Gaetano Marrocco (difeso dall’avvocato Raffaele Ciccaglione), l’infermiere Lucio Delicato (difeso dall’avvocato Tony Aceti), l’imprenditore Salvatore Fontana (difeso dall’avvocato Sandro Salera e Paolo Marandola); ma anche Massimiliano Mignanelli e il fratello Bruno Mignanelli (entrambe difesi dagli avvocati Giuseppe Cece). Per tutti, al termine delle indagini, era stata ipotizzata la sottrazione dosi singole di vaccino Pfizer di proprietà della Asl di Frosinone. Nel primo caso era stato contestato a Delicato e Marrocco di aver favorito Fontana; negli altri due casi, invece, si contestava al dottor Marrocco di aver inoculato una dose a Bruno Mignanelli e di aver tentato di inoculare una dose al fratello. Sin da subito, soprattutto Massimiiliano Mignanelli, aveva fatto presente che era stata la stessa Asl ad invitarlo alla vaccinazione in quanto «soggetto fragile».

LE CONCLUSIONI

Ieri mattina al termine dell’udienza preliminare dinanzi al Gup Alessandra Casinelli del tribunale di Cassino, lo stesso pubblico ministero Alfredo Mattei ha avanzato richiesta di proscioglimento, riscontrata consolidata giurisprudenza sull’assenza di rilievo penale in riferimento alla circostanza. Ma non solo richieste di proscioglimento per il filone dei vaccini Covid, il pm Mattei ha chiesto estromissione dal processo dell’imprenditore Stefano Amadori (difeso dall’avvocato Guido camera) limitatamente al filone sulla presunta istigazione alla corruzione al consigliere comunale di Cassino Tommaso Marrocco (Pd). Il quale avrebbe ricevuto pressioni per far aggiudicare un appalto sull’efficientamento energico proprio a favore dell’imprenditore Amadori. Ma, al termine dell’udienza filtro, non si è strutturata prova certa, in quanto la difesa ha rilevato, attraverso tabulati telefonici e pedaggi autostradali che Amadori non era a Cassino nel momento cui è stato indicizzato il reato.

Per il resto il pm ha ribadito la richiesta di processo per tutti gli altri capi d'imputazione che riguardano: Federico Pisani, Angelo Di Giorgio, Roberto Di Giorgio, Anselmo Rotondo, Stefano Amadori, Massimo Cavaliere, Paolo Di Laura Frattura, Bernardo Pirollo, Giuseppe Golini Petrarcone, Gabriele Tanzi, Giovanni Argentino e Salvatore Fontana. La decisione del Gip il 7 giugno prossimo.