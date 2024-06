Domenica 2 Giugno 2024, 07:00

«Salutami l’Isera e gli isolani». Le sue ultime parole sussurrate all’orecchio di suo figlio nel letto del Santa Scolastica di Cassino dove era ricoverato dal 25 maggio scorso. Dalmazio Cellupica, classe 1935, è morto ieri lontano dalla sua città, lontano dal suo castello nello stesso giorno in cui salvò il suo ponte minato dai tedeschi 80 anni fa, come se il suo destino fosse legato alla data del 31 maggio. E’ stato uno dei personaggi più conosciuti dal dopoguerra ai giorni nostri di Isola del Liri, perché per oltre mezzo secolo ha accompagnato turisti, amici, conoscenti, scolaresche all’interno del parco e del castello De’Boncompagni Viscogliosi, raccontando la storia della città fluviale e del castello, di cui prima il padre e poi lui ne è stato fedelissimo custode.

Un passato da ciclista dilettantistico nella prestigiosa A.S.A.C.I., atleta per 20 anni, istruttore per altri 20. Le sue storie le aveva raccolte leggendo molto, un autentico oratore, saresti rimasto a sentirlo per ore, tutti, chi lo ha conosciuto, sono rimasti incantati davanti ad un personaggio esile, minuto, ironico e dalla battuta pronta e mai banale. Ma non è stato solo il custode dei segreti del castello, ma da bambino fu eroe per volere del padre, evitando che il suo ponte fosse fatto saltare in aria dai tedeschi in ritirata, proprio il 31 maggio 1944.

IL RACCONTO

Mise a repentaglio la sua vita e quella della sua famiglia sabotando le cariche di tritolo sotto il ponte sulla Cascata Grande del Liri all’interno del Castello Viscogliosi il 31 maggio del 1944. Ci raccontò il giorno del suo ottantesimo compleanno.

«Il castello era occupato dalle milizie tedesche, qui nel parco c’erano auto, camion, autoblindi, nascosti da teli mimetici. Con la mia famiglia eravamo rimasti gli unici custodi del sito, i proprietari erano sfollati. Non c’era nulla da mangiare, per fortuna c’era il fiume pieno di trote, gamberi e capitoni – disse Dalmazio – con quello ci riuscimmo a sfamare. Un giorno i tedeschi misero in ginocchio mio padre Francesco Loreto e lo picchiarono per ore, volevano sapere dove erano i soldi, l’oro del castello, ma lui non disse nulla, nonostante mia madre lo supplicasse di parlare, aveva paura che lo avrebbero giustiziato.

Lo rinchiusero all’intero della centrale del castello, senza acqua e cibo, solo, scalzo ed in mutande. Io avevo 9 anni e mi permisero dopo 2 giorni di portargli qualcosa da mettere sotto i denti. Fu allora che mio padre mi disse che il ponte era stato minato. “Guarda sotto le volte ci sono le candele”. Usò il termine candele per farmi capire di cosa si trattasse (era tritolo) e mi spiegò come neutralizzarle.

“Prendi un barattolo vuoto di latta, quello dei pomodori, scendi nel fiume e riempilo d’acqua e bagna le candele. Devi farlo questa notte, prima che sia troppo tardi”. Seguii le istruzioni di papà, era buio e faceva freddo, a piedi nudi scesi sul letto del fiume e bagnai tutti gli inneschi. La sera successiva arrivò un sidecar con due soldati ed una macchina con tre soldati ed un ufficiale. Scesero e presero posizione, l’ufficiale sparò con la pistola la miccia partì, ma quando arrivò sotto il tritolo si spense. Stessa operazione per le altre due volte del ponte, la miccia camminava lentamente perché era umida e si spense. L’ufficiale iniziò ad insultare due soldati del gruppo, forse erano stati loro a mettere il tritolo sotto il ponte, poi uno dei due mi guardò e disse all’ufficiale “è stato il bambino”, l’ufficiale non gli diede retta fece cenno di risalire in auto e scomparvero nella notte. Due giorni dopo arrivarono i carri armati degli americani, ai miei occhi sembravano enormi e ricordo che i soldati buttavano caramelle e cioccolata».

Isola del Liri da ieri ha perso il suo ultimo eroe, ma non di un film, ma di questa terra, che ha amato sino alla fine.