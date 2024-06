In prima linea per gli emarginati, la cooperativa Diaconia compie 20 anni

La centralità delle persone e delle relazioni umane. La Cooperativa Sociale Diaconia ha voluto celebrare i venti anni di attività con un evento partecipato nel segno dell'obiettivo che si è posta fin dalla sua nascita: l'inclusione delle persone fragili. Ed ha scelto Veroli per ricordare l'impegno profuso dal 2004 tra le province di Frosinone e Latina e che si è declinato in vari ambiti di attività con un'espansione graduale anche dal punto di vista occupazionale.

Oggi la cooperativa impiega circa duecento lavoratori. Una gestione dello sviluppo umano integrale che comincia dall'accoglienza per finire alla ricollocazione sociale, passando per l'assistenza e la formazione inserendosi negli spazi che alcuni servizi pubblici non riescono a coprire.

Diaconia, che è l'ente gestore delle attività e servizi della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, si occupa dei Centri di ascolto e di accoglienza della Caritas, di assistenza alle donne vittime di violenza e agli anziani con la casa di riposo Scaccia di Veroli e la Casa della Fraternità a Sant'Angelo in Villa, di persone con disabilità nella Casa dell'Amicizia di Ceccano che è Centro diurno e residenza accreditata secondo la legge "Dopo di noi" e i Centri diurni di Veroli e Ceprano.

I Servizi sociali vedono operatori occupati nei comuni del Distretto B di Frosinone.

Complessi e consistenti i progetti di accoglienza e integrazione migranti iniziati con l'emergenza Nord Africa del 2011, progetti Cas e Sai in provincia di Frosinone e Latina. Completano il ventaglio delle attività una scuola primaria a Ferentino, il turismo sociale e sostenibile con il Monastero di Sant'Erasmo a Veroli trasformato in albergo diffuso e la Fattoria Vetuscolana che impiega persone svantaggiate producendo prodotti agroalimentari. "Diaconia".

GLI INTERVENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venti anni di promozione umana" è stato il titolo dell'evento svoltosi alla Galleria La Catena e che ha visto alternarsi presenze istituzionali a testimonianze dirette di persone assistite, agli operatori di questo universo. «Una realtà che ha saputo interpretare i bisogni di tante persone che in modi diversi sono ai margini della vita ha dichiarato il Vescovo della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri monsignor Ambrogio Spreafico dopo il saluto del sindaco di Veroli Simone Cretaro - Diaconia ha sviluppato una rete di prossimità volta a costruire un mondo migliore, fraterno e pacifico, diverso da quello che è oggi».«È un progetto collettivo in cui la solidarietà non viene confusa con l'elemosina e che misura l'impatto sociale» ha precisato Loreto D'Emilio direttore generale della Cooperativa Diaconia. «In un contesto in cui c'è il rischio che prevalga l'individualismo, è necessario ancorare lo sviluppo economico e sociale delle persone» ha sottolineato il presidente di Confcooperative Lazio.«Abbiamo rimesso al centro il tema della persona e del lavoro ha detto Enrico Coppotelli segretario generale regionale della Cisl - Con Diaconia siamo riusciti a dare priorità al rinnovo del contratto collettivo delle cooperative sociali e abbiamo chiesto al presidente della Regione Lazio un nuovo grande impegno ridando centralità al welfare che si fa impresa».Nel Lazio sono 1500 le cooperative sociali e impiegano 42mila addetti. Ospite d'eccezione Mons Benoni Ambarus, meglio conosciuto come Don Ben, vescovo ausiliare di Roma, già direttore della Caritas romana e delegato per la carità nella Diocesi di Roma e nella Conferenza episcopale del Lazio. All'evento sono intervenuti anche Silvia Sinibaldi vice direttore della Caritas italiana e Angelo Raponi delegato regionale Caritas del Lazio.Marina Testa© RIPRODUZIONE RISERVATA