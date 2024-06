Domenica 2 Giugno 2024, 07:00

Vicino di casa spione e presunto estorsore rinviato a giudizio. I fatti risalgono al giugno dello scorso anno quando l’uomo, un operaio di 52 anni che risiede a Ripi, aveva cominciato a spiare la sua dirimpettaia, una donna avvenente che molto spesso restava da sola in quell’appartamento per via del lavoro del marito. Ad un certo punto però l’uomo si era accorto che proprio quando il coniuge della donna si assentava di casa c’era qualcuno che soprattutto a notte inoltrata sgattaiolava in quella abitazione.

Il sospetto che la signora potesse avere un amante è diventato certezza quando affacciandosi di nascosto alla sua finestra aveva visto i due che si salutavano baciandosi. Se da una parte provava invidia per quell’uomo che era riuscito a fare breccia nel cuore della signora, dall’altra aveva pensato che da quella situazione avrebbe potuto avere un suo tornaconto. In che modo? Chiedendo del denaro all’amante della vicina, dicendogli che se non avesse acconsentito a consegnargli il denaro che chiedeva (circa 5.000 euro) avrebbe raccontato tutto al marito della donna.

I BIGLIETTI

L’uomo, per evitare di essere identificato, aveva fatto trovare dei biglietti sul parabrezza della vettura della sua vittima. Biglietti sui quali, stando a quanto emerso, c’era scritto di essere al corrente di quella “situazione” e che se non versava il denaro richiesto avrebbe spifferato tutto al marito. Inizialmente l’amante della signora sembrava avesse ceduto a quella estorsione in piena regola.

LA DENUNCIA

Ma poi rendendosi conto che con tutta probabilità l’operaio avrebbe continuato a richiedere somme di denaro si è recato presso lo studio del proprio legale di fiducia e, una volta identificato l’uomo, ha fatto scattare la denuncia, cui sono seguiti gli accertamenti. A conclusione delle indagini, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti del cinquantaduenne.

Da qui la decisione del giudice del tribunale del capoluogo ciociaro di trascinarlo alla sbarra per tentata estorsione. Almeno è quanto gli viene contestato dopo l’attività seguita alla denuncia e da cui ora dovrà difendersi. Nel frattempo, la prima udienza è stata già fissata: si terrà il prossimo novembre, cioè tra cinque mesi.