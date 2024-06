Sabato 1 Giugno 2024, 07:55

Il Comune di Cassino ha vinto una causa durata quasi dieci anni contro il Ministero della Giustizia che si rifiutava di pagare le spese di gestione del tribunale. Ieri è arrivata la sentenza del tribunale di Roma che condanna il ministero al pagamento in favore del comune della somma di euro di circa un milione e mezzo di euro. Fino al 2015 i comuni dovevano anticipare tutte le spese di manutenzione dei tribunali. Riparazioni, pulizie, telefoni ed altro. Poi la legge è cambiata e la competenza è passata al ministero. Ma sono rimasti i debiti. All’inizio di settembre 2021 il tribunale di Roma, al quale si era rivolto il comune, aveva condannato il ministero a rimborsare le spese all’ente per una somma di 4,8 milioni di euro. Il ministero, però, aveva 40 giorni di tempo per presentare opposizione alla sentenza. A sua volta il comune di Cassino si era costituito in giudizio a seguito della citazione da parte del ministero nei confronti dell’ente. Il Comune aveva nominato l’avvocato Simona Valente per il recupero delle somme. L’ente cassinate aveva documentato che dal 2010 al 2015 aveva speso per la manutenzione, le bollette ed altro per la gestione del tribunale cittadino la somma di 7 milioni di euro. Il ministero negli anni aveva rimborsato solo due milioni. E perciò il legale del Comune aveva presentato al tribunale un decreto ingiuntivo per quasi cinque milioni, la rimanenza del debito.

LA CAUSA VA AVANTI

In Comune attendevano questa somma per finanziare alcune opere pubbliche come strade, marciapiedi e soprattutto il rifacimento di piazza Labriola. Somme mai arrivate. Adesso una prima sentenza di condanna e il recupero di 1.545.423 euro. Una somma che potrà essere utilizzata dalla nuova amministrazione per le opere pubbliche. L’ente, comunque, è intenzionato a recuperare anche la restante parte delle spese sostenute in quegli anni. Spese rendicontate al Tribunale che, a sua volta, aveva l’onere di inoltrarle al Ministero. Ma da Roma non erano state erogate tutte le somme dovute, che erano state anticipate attingendo dalla cassa comunale. Un mancato introito che costituiva un grave pregiudizio per il Comune, peraltro in una situazione di dissesto finanziario. Da parte sua il Ministero si era opposto deducendo il “difetto di giurisdizione del Giudice adito, la prescrizione della pretesa creditoria e la insussistenza della pretesa stessa”.

Tesi che sono state respinte nella considerazione del fatto che il Comune di Cassino, quale anticipatore di cassa, vanta il diritto alla integrale restituzione delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari senza alcuna discrezionalità da parte del Ministero della Giustizia.

