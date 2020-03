Coronavirus, tutti negativi i tamponi effettuati all'Aquila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Sono risultati tutti i negativi i tamponi eseguiti tra ieri sera e la nottata su sette pazienti ricoverati o tenuti in osservazione in provincia dell'Aquila. Niente coronavirus, dunque, per sei persone che ieri hanno contattato gli operatori sanitari alla comparsa dei sintomi. Si tratta di un intero nucleo familiare di quattro persone: mamma e figlia, dell'Aquila, sono stati ricoverati al San Salvatore con febbre ; padre e figlio sono rimasti in isolamento domiciliare fiduciario, senza particolari problemi. Negativi tutti e quattro.Negativi anche ulteriori due tamponi su un'altra mamma con figlio, anche loro dell'Aquila, che avevano contatto l'Asl per la febbre. Nessuno dei sei aveva legami particolari con persone contagiate nelle zone rosse.Nessun contagio, infine, per un avezzanese tornato da Torino e ricoverato nel reparto di Malattie infettive con la febbre.L'Asl aquilana ha alzato ulteriormente il tiro, aumentando il livello dei controlli, esteso anche a chi, precauzionalmente, non ha legami con le zone rosse oggi epicentro del contagio