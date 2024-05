Il consigliere provinciale ferito da un colpo di pistola per strada: «Urlava, poi mi ha sparato, poteva succedere a chiunque»

«Penso di esserci capitato per caso, tra di noi non c’è nessun nesso». Il consigliere provinciale Luciano Giansante è convinto che quando ieri mattina, poco prima di ora di pranzo, il 56enne Alberto Garzarelli è uscito di casa armato non l’ha fatto per cercare lui, che ha poi incrociato al bar della piazza principale di Nereto, ferendolo ad una gamba quasi all’altezza dell’inguine: «Al mio posto poteva esserci chiunque in quel momento». Il suo racconto è già finito in una querela depositata ai carabinieri con allegato il certificato del pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Omero in cui si parla di sette giorni prognosi. Più che altro è stata tanta la paura. «Sto bene – conferma il consigliere provinciale che è anche consigliere al Comune di Martinsicuro -. Mi hanno salvato la prontezza e l’istinto di saltare quando ho sentito il primo sparo che ho subito avvertito anche fisicamente». Un colpo che gli ha bucato il pantalone e l’ha ferito alla gamba sinistra, quasi all’altezza dell’inguine. «Il secondo – spiega – forse dev’essere andato a vuoto». O più probabilmente non l’ha preso perché è stato sparato subito dopo, quando Giansante, spaventato, è scappato e si è riuscito a procurare una via di fuga. Ma com’è stato possibile tutto questo? «Sinceramente ancora non me lo spiego – replica -. Io e un amico avevamo appena finito di prendere un aperitivo al bar. Stavamo andando via. Io in quel momento stavo attraversando la strada quando me lo sono ritrovato a mezzo metro di distanza». L’uno vicino all’altro senza sapere cosa stesse per accadere. «Chi conosce le armi, mi ha detto che quel rumore così forte non poteva essere di una scacciacani anche se io, pur se solo per un attimo, l’ho guardata e non credo in effetti che avesse il tappo rosso». Anche Giansante ha sentito parlare in paese dei trascorsi dell’uomo che ieri lo ha ferito, tra i quali i frequenti litigi con i vicini di casa. «Ma non era mai arrivato fino a questo punto. È una persona che va curata». In piazza a Nereto, ieri mattina, quando ha deciso di sparare, per motivi che adesso dovranno essere accertati dalla magistratura, «strillava, farneticava, non si capiva cosa dicesse». La conferma che a dettare quel gesto sconsiderato potrebbero esserci dietro motivi legati alle sue pregresse problematiche.

