Domenica 26 Maggio 2024, 07:00

Tragedia sul Monte Velino: un escursionista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri mentre con un amico percorreva il sentiero 3 del Cai. Emilio Martorelli, 61 anni, di Avezzano, responsabile tecnico della Motorizzazione Civile, era impegnato con un amico in un’escursione quando, per un malore, si è accasciato a terra. L’amico, che era con lui, temendo problemi di cuore, ha subito allertato i soccorsi. Un elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara (quello del 118 dell’Aquila è rimasto a terra dopo che un co-pilota è morto durante l’AirShow, il nesso tra i due fatti andrà comunque accertato) ha portato in quota i tecnici del Soccorso e il medico della postazione del 118 di Tagliacozzo, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. La Procura della repubblica di Avezzano dopo gli accertamenti del medico legale ha disposto la rimozione della salma che è stata trasferita al campetto di Forme e restituita ai familiari. Al momento del recupero della salma c’è stato maltempo che ha ritardato le operazioni di recupero e ha impedito ai soccorritori di scendere a valle. Martorelli era molto noto in città e all’Aquila dove svolgeva il ruolo di responsabile tecnico della Motorizzazione Civile. «A Emilio piaceva fare escursioni e quel sentiero lo aveva percorso fatto già altre volte» dice un amico. Il sentiero 3 è uno dei sentieri che consentono la salita in cima al Velino, che richiede un buon livello di allenamento.

LA GIORNATA

Il decesso, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto durante la salita, quando il 61enne si è accasciato all'improvviso. L'amico è stato sentito anche dai carabinieri che, come è di prassi, hanno avviato le indagini per la ricostruzione. Da indiscrezioni il compagno di escursione avrebbe dichiarato che mentre salivano Emilio si sarebbe sentito male e per questo hanno deciso di fermarsi, «ma dopo un po’ si è accasciato a terra e non si è più rialzato». Nel frattempo è stato allertato il 118 e sul posto è arrivato il personale sanitario con l’elicottero dei vigili del fuoco di Pescara, che ha proseguito a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo però è stato tutto inutile. Una volta constatato il decesso, la salma è stata riportata a valle e affidata al carro funebre. Sul posto anche una squadra del Soccorso alpino in supporto alle operazioni. Cordoglio ad Avezzano dove Emilio viveva e dove la notizia della sua morte è stata un fulmine a ciel sereno. Lascia la moglie insegnante e due figli. Un vuoto certamente molto pesante quello lasciato da Emilio. Da quanto si è potuto apprendere le sue condizioni di salute erano ottime ed era abituato a percorsi in montagna ben più impegnativi.