Alla fine hanno portato via poca roba, ma i locali colorati del nido di via Benedetto Croce sono stati letteralmente devastati da chi, l'altra notte, è entrato per rubare. Così come accaduto anche nel vicino liceo Guglielmo Marconi. Sono ripresi, insomma, i furti all'interno degli istituti scolastici nella convinzione di trovare, forse soprattutto all'interno delle strutture più grandi, oggetti che possano aver valore sul mercato parallelo della piccola criminalità. E quindi computer o cellulari, materiali di laboratorio e persino la cancelleria. Ma il primo requisito è che si tratti di merce da piazzare rapidamente, che ha in pratica la stessa velocità del contante, pure abbastanza ricercato nel rovistare in cassetti e armadi degli uffici. Le due incursioni sono avvenute nella notte, con molta probabilità in successione e a opera della stessa persona. Nell'asilo nido il ladro è entrato dalla porta principale, scassinando la serratura e già così facendo un bel danno.

LA DEVASTAZIONE

Ha attraversato rapidamente uffici e corridoi alla ricerca di qualcosa da rubare, ma come oggetto di suo gradimento ha trovato solamente un telefono cellulare, quello che il personale utilizza anche per le comunicazioni con le famiglie, attività che viene effettuata anche mediante l'utilizzo di canali social. Dopodiché i locali sono stati letteralmente messi a soqquadro, con un'incomprensibile volontà di fare esclusivamente danno. Il nido è comunale e l'assessore Gianni Santilli ha sottolineato che «le operatrici del nido La Mimosa sono arrivate in struttura trovando la brutta sorpresa dell'avvenuta incursione di terzi durante la notte. Malviventi si sono introdotti nel nido forzando la porta posteriore di accesso alla cucina. Hanno rubato un cellulare e hanno messo a soqquadro le stanze del nido. Il nido comunale è gestito da Consorzio Parsifal-Coop. Orizzonte, i cui referenti hanno prontamente avvisato i genitori della chiusura richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Un atto deplorevole e dannoso per i bambini e le famiglie del nido. Il nido rimarrà chiuso per la dovuta sanificazione». Solo danni, e anche di rilevante entità economica, al Liceo Marconi. In questo caso il ladro per entrare nei locali ha sfondato un finestrone. Una volta nell'istituto però, almeno da quanto rilevato nel corso dei primi accertamenti, non è stato portato via alcun oggetto, né denaro contante. Ieri mattina, all'orario di apertura, anche il personale del Marconi ha avvisato la polizia. Per i sopralluoghi sono arrivate le pattuglie della squadra volante, coordinate dal dirigente Pierpaolo Varrasso, che hanno acquisito anche le immagini degli impianti di videosorveglianza delle due scuole e delle telecamere presenti in zona.

Patrizia Pennella

