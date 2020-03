Coronavirus Abruzzo: positivi al primo test moglie e figlio del paziente contagiato a Roseto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Sono risultati positivi al Covid 19 i primi test - eseguiti nei laboratori del Centro di riferimento regionale di Pescara - sulla moglie e il figlio del paziente brianzolo in vacanza a Roseto, ricoverato da mercoledì all’ospedale di Teramo.Il test sulla figlia dell’uomo ha invece dato esito dubbio. I campioni saranno ora inviati all’Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi.Tutta la famiglia si trova attualmente ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive del Mazzini.Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione che ha fatto sapere, invece, che è risultato negativo il test eseguito sulla moglie del paziente ricoverato all’ospedale di Pescara, positivo al Covid-19.La donna resta comunque in isolamento domiciliare, con sorveglianza sanitaria attiva da parte della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che monitorerà costantemente eventuali mutamenti del suo quadro clinico.